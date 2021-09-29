Эксперт из шоу экстрасенсов стал высокопоставленным сотрудником СБУ

В телевизионной программе Андрей Лысюк принимал участие в роли научного консультанта. Также он был охранником Сергея Тигипко и выдвигался в Раду партией "Слуга народа".

Эксперт-криминалист Андрей Лысюк, который принимал участие в съемках передачи "Следствие ведут экстрасенсы", стал заместителем руководителя Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил на своей странице в Facebook спикер движения InformNapalm Михаил Макарук.

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В телевизионной программе "Следствие ведут экстрасенсы" Лысюк принимал участие в роли научного консультанта.

На парламентских выборах 2019 года Лысюка избрали народным депутатом IX созыва от партии "Слуга народа" как номер 69 в списке. Впрочем, 22 августа 2019 он отказался от депутатского мандата по собственному желанию.

По данным информационного портала "СтопКор", ранее Лысюк уже служил и в СБУ — работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Киеве. Является подполковником СБУ.

Лысюк также работал заместителем начальника службы безопасности национального секретариата политической партии Сергея Тигипко "Сильная Украина" и был начальником отдела политсилы по региональной координационной работе. Работал начальником охраны самого Тигипко.

Ранее Фокус писал о том, что новым главой Центра стратегических коммуникаций назначили журналиста Игорь Соловья. Первый руководитель ведомства, Полина Лысенко, с августа находится в декрете.