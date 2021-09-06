Центр стратегических коммуникаций возглавил журналист Игорь Соловей

Сразу после назначения с критикой выступил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. Парламентарий обвинил журналиста в нацизме, порохоботстве и создании фейков.

Новым главой Центра стратегических коммуникаций назначили журналиста Игорь Соловья. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По словам Соловья, он возглавит Центр, а Николай Балабан станет его заместителем. При этом Любовь Цибульская и Татьяна Карась останутся в команде, но уже в статусе советников. Они сосредоточат свое внимание на международной деятельности и связями с западными партнерами.

Главной целью на должности будет сделать украинское общество устойчивым к дезинформации.

"Надеюсь, что мой опыт — журналиста, аналитика международных отношений и специалиста по российской дезинформации, и опыт Николая — историка и исследователя гибридных угроз, только усилит Центр. Своей задачей вижу а) объединить усилия государства и мощного десанта информационных волонтеров, которые работают все эти годы б) установить надежные контакты Центра с коммуникационными командами государственных органов — чтобы построить стали коммуникации для противодействия дезинформации", — пишет Соловей.

По словам Цибульской, она выполнила свою цель, сделав так, чтобы Центр заработал. Кандидатов на свою замену она сама предложила министру Александру Ткаченко, а он их подтвердил. Об этом она написала пост в Facebook, где и заявила о своем уходе.

Любовь Цибульскую назначили на должность в Центр стратегических коммуникаций 6 месяцев назад. Перед этим она работала в Генштабе ВСУ на должности советницы по вопросам стратегических коммуникаций. За время роботы в центре выделила 10 целей, которые, по ее словам, она выполнила. Среди них – создание команды, дорожной карты по работе, а также проработка тренингов и запуск бета-версии сайта. При этом первые 5 месяцев ведомство не имело финансирования.

Конфликт Соловья и Бужанского

Сразу после назначения журналиста на должность, нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский обвинил его в порохоботстве и нацизме из-за подписи Нахтигаль. По словам депутата, назначение — это "целенаправленный плевок министра культуры Ткаченко в лицо избирателям Слуги народа и президента". Также он прикрепил пост Эдуарда Долинского за 2020 год, в котором он пишет, что Игорь Соловей обвинил его в том, что он проживает в Москве.

Фото: скриншот

В ответ на обвинения Игорь Соловей написал, что Нахтигаль — это его фамилия на немецком, а не нацизм. И сам он никогда не работал на телеканале "Прямой".

Напомним, первый руководитель Центра стратегических коммуникаций Полина Лысенко с августа в декрете.