Центр противодействия дезинформации в Украине возглавит Полина Лысенко

До сегодняшнего дня она занимала руководящую должность в государственной "Укрзализныце".

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Центра противодействия информации Полину Лысенко. Соответствующий указ главы государства №137/2021 в пятницу, 2 апреля, опубликован на сайте Офиса президента.

Анонсируя начало работы Центра, Зеленский заявил, что в будущем он должен стать "международным хабом противодействия дезинформации и пропаганды во всем мире".

"Сегодня Украина на передовой, в частности и на передовой борьбы с пропагандой", – заявил президент.

Сама Лысенко заявила, что цель нового органа – противостоять угрозам национальной безопасности и национальных интересов Украины в информационной сфере, а также бороться с пропагандой и манипуляциями.

"Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулированию общественным мнением", – заявила она.

До того, как выйти замуж, Лысенко носила фамилию Чиж. В 2015 году она окончила магистратуру в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, до 2019 году училась там на аспирантуре. Является кандидатом юридических наук.

В 2013-2015 годах она работала младшим юристом в частной юридической фирме. С апреля 2015 по сентябрь 2019 была помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а до марта 2020 года занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора.

Лысенко также работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов Михаила Саакашвили. Получала благодарность от директора Федерального бюро расследований США за успешную совместную операцию Офиса генпрокурора и ФБР – якобы за поимку опасного преступника.

С сентября 2020 года является директором Департамента информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализныця".

Как сообщает ZN.ua, у Лысенко широкие связи в дипломатическом корпусе. По данным издания, она проходила собеседование лично у Владимира Зеленского.

Напомним, 9 марта на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" президент Владимир Зеленский сообщил, что центр противодействия дезинформации уже в ближайшее время начнет свою работу в Украине. По плану главы государства, в будущем он станет "международным хабом противодействия пропаганде и дезинформации". По словам Зеленского, "украинцы должны понимать, что ни один такой центр не справится в одиночку против многомиллиардного бюджета, в частности Кремля".

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что центр противодействия дезинформации начнет работу 16 марта.