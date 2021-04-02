Центр протидії дезінформації в Україні очолить Поліна Лисенко

До сьогоднішнього дня вона обіймала керівну посаду в державній "Укрзалізниці".

Президент України Володимир Зеленський призначив главою Центру протидії інформації Поліну Лисенко. Відповідний указ глави держави №137/2021 в п'ятницю, 2 квітня, опублікований на сайті Офісу президента.

Анонсуючи початок роботи Центру, Зеленський заявив, що в майбутньому він повинен стати "міжнародним хабом протидії дезінформації і пропаганди в усьому світі".

"Сьогодні Україна на передовій, зокрема й на передовій боротьби з пропагандою", — заявив президент.

Власне Лисенко заявила, що мета нового органу — протистояти загрозам національній безпеці та національних інтересів України в інформаційній сфері, а також боротися з пропагандою і маніпуляціями.

"Центр повинен стати надійним щитом для громадян і держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни і спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання громадською думкою", — заявила вона.

До того, як вийти заміж, Лисенко носила прізвище Чиж. У 2015 році вона закінчила магістратуру в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, до 2019 року вчилася там на аспірантурі. Є кандидаткою юридичних наук.

У 2013-2015 роках вона працювала молодшою юристкою в приватній юридичній фірмі. З квітня 2015 по вересень 2019 була помічницею першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України, а до березня 2020 року обіймала посаду начальниці Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу генпрокурора.

Лисенко також працювала керівницею проекту з розвитку судової гілки влади та міжнародного співробітництва Офісу простих рішень і результатів Міхеіла Саакашвілі. Отримувала подяку від директора Федерального бюро розслідувань США за успішну спільну операцію Офісу генпрокурора й ФБР — нібито за упіймання небезпечного злочинця.

З вересня 2020 року є директоркою Департаменту інформаційної політики та зв'язків із громадськістю АТ "Укрзалізниця".

Як повідомляє ZN.ua, у Лисенко широкі зв'язки в дипломатичному корпусі. За даними видання, вона проходила співбесіду особисто у Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 9 березня на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" президент Володимир Зеленський повідомив, що центр протидії дезінформації вже найближчим часом почне свою роботу в Україні. За планом глави держави, у майбутньому він стане "міжнародним хабом протидії пропаганді та дезінформації". За словами Зеленського, "українці повинні розуміти, що жоден такий центр не впорається самотужки проти багатомільярдного бюджету, зокрема Кремля".

Зі свого боку, секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що центр протидії дезінформації почне роботу 16 березня.