Центр противодействия дезинформации начнет работать уже 16 марта, - СНБО

Создание центра является логическим ответом на информационную войну с РФ, которая активизировалась в последнее время.

Во время брифинга 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что центр противодействия дезинформации, создание которого анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, начнет работу уже со следующего вторника, 16 марта.

"Решением СНБО центр был создан. Он начинает работать со следующего вторника. Непосредственно сам центр будет находиться в ситуационном центре аппарата СНБО, который находится на улице Банковой. В аппарате СНБО мы уже в течение года проводим такую ​​работу, мы занимаемся этими вопросами. Сейчас будет максимальная активизация и мы будем в ежедневном режиме 24 на 7 на 365 этот центр будет работать", — сказал Данилов.

По его словам, к работе центра привлекут представителей разведсообщества, соответствующих министерств и ведомств. Данилов уверен, что благодаря деятельности центра получится предоставить отпор дезинформации, которую запускает Российская Федерация.

Он подчеркнул, что на текущий момент подобный центр особенно необходим, поскольку информационная война с РФ в последние месяцы начала переходить в активную фазу. По его словам, в последние месяцы тактика России изменилась, и Украина обязана ответить.

"Я думаю вы увидите результаты нашей работы. Центр не будет закрытой институцией, мы обязательно будем совместно с Офисом президента информировать о событиях, которые будут происходить. Часть из них будет публичной", — сказал Данилов.

Также, по словам секретаря СНБО, у ведомства будет отдельный руководитель, которого президент назначит отдельным указом.

Планируется, что в ближайшее время в центре будут работать сотрудники аппарата СНБО, занимающиеся вопросами противодействия дезинформации.

Напомним, 9 марта на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" президент Владимир Зеленский сообщил, что центр противодействия дезинформации уже в ближайшее время начнет свою работу в Украине. По плану главы государства, в будущем он станет "международным хабом противодействия пропаганде и дезинформации". По словам Зеленского, "украинцы должны понимать, что ни один такой центр не справится в одиночку против многомиллиардного бюджета, в частности Кремля".

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко, комментируя эту инициативу, отметил, что это "очень важная инициатива", подчеркнув, что он станет "первым кирпичиком создания достаточно большого международного центра".