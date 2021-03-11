Центр протидії дезінформації почне працювати вже 16 березня, — РНБО

За словами секретаря відомства, цей центр — логічна відповідь на інформаційну війну з РФ, що активізувалася останнім часом.

Під час брифінгу 11 березня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що центр протидії дезінформації, створення якого анонсував президент України Володимир Зеленський, почне роботу вже з наступного вівторка, 16 березня.

"Рішенням РНБО центр був створений. Він починає працювати з наступного вівторка. Безпосередньо власне центр знаходитиметься в ситуаційному центрі апарату РНБО, який знаходиться на вулиці Банковій. В апараті РНБО ми вже протягом року проводимо таку роботу, ми займаємося цими питаннями. Зараз буде максимальна активізація і ми будемо в щоденному режимі, 24 на 7 на 365 цей центр працюватиме", — сказав Данилов.

За його словами, до роботи центру залучать представників національної розвідки, відповідних міністерств і відомств. Данилов упевнений, що завдяки діяльності центру вдастся надати відсіч дезінформації, яку запускає Російська Федерація.

Він підкреслив, що на поточний момент подібний центр вкрай необхідний, оскільки інформаційна війна з РФ в останні місяці почала переходити в активну фазу. За його словами, в останні місяці тактика Росії змінилася, й Україна зобов'язана відповісти.

"Я думаю ви побачите результати нашої роботи. Центр не буде закритою інституцією, ми обов'язково будемо разом з Офісом президента інформувати про події, які відбуватимуться. Частина з них буде публічною", — сказав Данилов.

Також, за словами секретаря РНБО, у відомства буде окремий керівник, якого президент призначить окремим указом.

Планується, що найближчим часом у центрі працюватимуть співробітники апарату РНБО, які займаються питаннями протидії дезінформації.

Нагадаємо, 9 березня на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" президент Володимир Зеленський повідомив, що центр протидії дезінформації вже найближчим часом почне свою роботу в Україні. За планом глави держави, у майбутньому він стане "міжнародним хабом протидії пропаганді й дезінформації". За словами Зеленського, "українці повинні розуміти, що жоден такий центр не впорається самотужки проти багатомільярдного бюджету, зокрема Кремля".

Глава Мінкульту України Олександр Ткаченко, коментуючи цю ініціативу, зазначив, що це "дуже важлива ініціатива", підкресливши, що він стане "першою цеглинкою створення досить великого міжнародного центру".