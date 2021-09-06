Центр стратегічних комунікацій очолив журналіст Ігор Соловей

Одразу після призначення з критикою виступив нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський. Парламентарій звинуватив журналіста в нацизмі, порохоботстві та створенні фейків.

Новим главою Центру стратегічних комунікацій призначили журналіста Ігор Солов'я. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Солов'я, він очолить Центр, а Микола Балабан стане його заступником. При цьому Любов Цибульська та Тетяна Карась залишаться в команді, але вже в статусі радників. Вони зосередять свою увагу на міжнародній діяльності та зв'язках із західними партнерами.

Головною метою на посаді буде зробити українське суспільство стійким до дезінформації.

"Сподіваюся, що мій досвід — журналіста, аналітика міжнародних відносин і фахівця з російської дезінформації, і досвід Миколи — історика і дослідника гібридних загроз, тільки посилить Центр. Своїм завданням бачу а) об'єднати зусилля держави і потужного десанту інформаційних волонтерів, які працюють всі ці роки; б) встановити надійні контакти Центру з комунікаційними командами державних органів — щоб побудувати сталі комунікації для протидії дезінформації", — пише Соловей.

За словами Цибульської, вона виконала свою мету, зробивши так, щоб Центр запрацював. Кандидатів на свою заміну вона сама запропонувала міністру Олександру Ткаченку, а він їх підтвердив. Про це вона написала допис у Facebook, де й заявила про свій відхід.

Любов Цибульську призначили на посаду в Центр стратегічних комунікацій 6 місяців тому. Перед цим вона працювала в Генштабі ЗСУ на посаді радниці з питань стратегічних комунікацій. За час роботи в центрі виділила 10 цілей, які, за її словами, вона виконала. Серед них — створення команди, дорожньої карти з роботи, а також опрацювання тренінгів і запуск бета-версії сайту. При цьому перші 5 місяців відомство не мало фінансування.

Конфлікт Солов'я і Бужанського

Оразу після призначення журналіста на посаду, нардеп від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський звинуватив його в порохоботстві та нацизмі через підписи Нахтігаль. За словами депутата, призначення — це "цілеспрямований плювок міністра культури Ткаченка в обличчя виборцям Слуги народу і президента". Також він прикріпив допис Едуарда Долинського за 2020 рік, в якому він пише, що Ігор Соловей звинуватив його в тому, що він проживає в Москві.

Фото: скриншот

У відповідь на звинувачення Ігор Соловей написав, що Нахтігаль — це його прізвище німецькою, а не нацизм. І сам він ніколи не працював на телеканалі "Прямий".

Нагадаємо, перша керівниця Центру стратегічних комунікацій Поліна Лисенко із серпня в декреті.