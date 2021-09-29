Експерт із шоу екстрасенсів став високопоставленим співробітником СБУ

У телевізійній програмі Андрій Лисюк брав участьу ролі наукового консультанта. Також він був охоронцем Сергія Тігіпка та висувався в Раду партією "Слуга народу".

Експерт-криміналіст Андрій Лисюк, який брав участь у зйомках передачі "Слідство ведуть екстрасенси", став заступником керівника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (СБУ). Про це заявив на своїй сторінці у Facebook спікер руху InformNapalm Михайло Макарук.

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У телевізійній програмі "Слідство ведуть екстрасенси" Лисюк брав участь у ролі наукового консультанта.

На парламентських виборах 2019 року Лисюка обрали народним депутатом IX скликання від партії "Слуга народу" як номер 69 у списку. Утім, 22 серпня 2019 він відмовився від депутатського мандата за власним бажанням.

За даними інформаційного порталу "СтопКор", раніше Лисюк уже служив і в СБУ — працював на оперативних і керівних посадах Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Києві. Є підполковником СБУ.

Лисюк також працював заступником начальника служби безпеки національного секретаріату політичної партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна" та був начальником відділу політсили з регіональної координаційної роботи. Працював начальником охорони самого Тігіпка.

Раніше Фокус писав про те, що новим главою Центру стратегічних комунікацій призначили журналіста Ігор Солов'я. Перший керівник відомства, Поліна Лисенко, з серпня перебуває в декреті.