У Каліфорнії чоловік подав до суду на ворожку, яка пообіцяла зняти прокляття

Житель Каліфорнії судиться з екстрасенсом. Жінка пообіцяла йому зняти прокляття, нібито накладене відьмою, яку найняла колишня подруга.

У позовній заяві йдеться про шахрайство з боку екстрасенса Софії Адамс. Вона обіцяла Мауро Рестрепо врятувати його сімейне життя, якщо він заплатить їй $5 100. Про це повідомляє BBC. Адамс сказала Рестрепо, що він та його родина будуть "нещасні і в небезпеці", якщо не зняти накладене прокляття. Тепер позивач хоче отримати компенсацію в розмірі $25 тис.

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У числі інших обвинувачень згадується про халатність, змову і навмисне і ненавмисне завдання психологічних страждань. Рестрепо каже, що шукав у Google екстрасенсів і так зв'язався із Софією Адамс, сайт якої позиціював її як "екстрасенса з любовних питань" з вченим ступенем у сфері лайф-коучингу. Це і додало позивачеві впевненості в тому, що він звертається до професіонала, який може допомогти.

Під час сеансу екстрасенс Софія Адамс гадала на картах таро і зробила висновок, що на клієнта накладена "невдача" відьмою, яку найняла колишня дівчина, і якщо її не відкинеш, це погубить Рестрепо, його дітей і сім'ю, зазначається в судових документах.

Незважаючи на те, що клієнт ворожки зробив перший внесок у розмірі $1 000, вона ніяк не допомагала йому, і він страждав від безсоння, занепокоєння і тривоги.

У позові відповідачами також названі імена чоловіка, дочки Адамс, а також власники будинку, у якому вона проживає.

Раніше Фокус повідомляв, що експерт з шоу екстрасенсів став високопоставленим співробітником СБУ. У телепрограмі Андрій Лисюк брав участь як науковий консультант. Також він працював охоронцем Сергія Тігіпка і висувався в Раду партією "Слуга народу".