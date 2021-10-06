В Испании власть будет платить молодежи по €250 для аренды жилья

По словам премьера Педро Санчеса, в стране наблюдается "недоступность" жилья, что является серьезной проблемой.

В Испании разработали законопроект об аренде жилья, предусматривающий ежемесячные выплаты гражданам в размере €250 в течение двух лет после переезда от родителей. Об этом сообщает BBC.

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В Испании одно из самых высоких соотношений домов, в которых живут их владельцы, к общему числу домовладений — и для аренды доступно менее одного из четырех домов. Это намного меньше, чем в среднем по Европе. В некоторых крупных городах, таких как Мадрид и Барселона, арендная плата продолжала расти даже тогда, когда из-за пандемии доходы населения за один год упали более чем на 7%.

Испанский премьер называет недоступность жилья серьезной проблемой. Согласно его плану, региональные власти будут выдавать пособие для граждан в возрасте до 35 лет, годовой доход которых не превышает 23 725 евро. Пока еще не решено, будет ли выплата предоставляться из расчета на одного человека или на каждый арендованный дом.

Цель этой инициативы в том, чтобы позволить большему количеству молодых людей переехать из домов родителей.

Почему молодые испанцы не спешат переезжать из родительских домов

По данным Евростата, испанцы оставляют дома родителей в возрасте 30 лет, почти на четыре года позже, чем в среднем по ЕС.

С 2007 года, когда Испания переживала пик последнего экономического бума, процент молодых граждан, которые переехали из семейных домов в возрасте 16-29 лет, снизился с 26% до 16% — данные за прошлый год.

Росио Мартинес, 25-летняя учительница, все еще не нашла свою первую работу по окончании вуза. Она живет в доме родителей в Каталонии и говорит, что не может позволить себе собственное жилье, поскольку это бы стоило около €800-1 000 в месяц.

Причина, почему молодым людям сложно снять собственное жилье, в том, что средняя зарплата молодого человека — 11 643 евро в год, или 970 в месяц.

В Испании уровень безработицы среди молодежи — порядка 33%. Чуть больше половины тех молодых людей, у которых все же есть работа, работают по временным контрактам, а 26% — по контрактам с частичной занятостью.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным Госслужбы занятости, у половины безработных в Украине есть диплом о высшем образовании.