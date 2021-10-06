В Іспанії влада платитиме молоді €250 для оренди житла

За словами прем'єра Педро Санчеса, у країні спостерігається "недоступність" житла, що є серйозною проблемою.

В Іспанії розробили законопроєкт про оренду житла, що передбачає щомісячні виплати громадянам у розмірі €250 протягом двох років після переїзду від батьків. Про це повідомляє BBC.

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В Іспанії одне з найвищих співвідношень будинків, у яких живуть їхні власники, до загальної кількості домоволодінь — і для оренди є менше одного з чотирьох будинків. Це набагато менше, ніж у середньому по Європі. У деяких великих містах, таких як Мадрид і Барселона, орендна плата продовжувала зростати навіть тоді, коли через пандемію доходи населення за один рік впали на понад 7%.

Іспанський прем'єр називає недоступність житла серйозною проблемою. Згідно з його планом, регіональна влада видаватиме посібник для громадян у віці до 35 років, річний дохід яких не перевищує 23 725 євро. Поки ще не вирішено, чи буде виплата надаватися з розрахунку на одну людину або на кожен орендований будинок.

Мета цієї ініціативи в тому, щоб дозволити більшій кількості молодих людей переїхати з будинків батьків.

Чому молоді іспанці не поспішають переїжджати з рідних домівок

За даними Євростату, іспанці залишають будинки батьків у віці 30 років, майже на чотири роки пізніше, ніж у середньому в ЄС.

З 2007 року, коли Іспанія переживала пік останнього економічного буму, відсоток молодих громадян, які переїхали із сімейних будинків у віці 16-29 років, знизився з 26% до 16% — дані за минулий рік.

Росіо Мартінес, 25-річна вчителька, усе ще не знайшла свою першу роботу після закінчення ВНЗ. Вона живе в будинку батьків у Каталонії і каже, що не може дозволити собі власне житло, оскільки це б коштувало близько €800-1 000 на місяць.

Причина, чому молодим людям складно зняти власне житло в тому, що середня зарплата молодої людини — 11 643 євро на рік, або 970 на місяць.

В Іспанії рівень безробіття серед молоді — близько 33%. Трохи більше половини тих молодих людей, у яких усе ж є робота, працюють за тимчасовими контрактами, а 26% — за контрактами з частковою зайнятістю.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними Держслужби зайнятості, у половини безробітних в Україні є диплом про вищу освіту.