При землетрясении в Пакистане погибли не менее 20 человек, 300 пострадавших (фото)

Многие дома в радиусе 15 км от эпицентра разрушены.

Число погибших в результате землетрясения на юге Пакистана, в провинции Белуджистан, возросло до 20, более 300 человек пострадали. Об этом сообщила местная газета Dawn.

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По данным местных властей, среди погибших – шестеро детей. Раненых размещают в районной больнице.

Национальный центр сейсмического мониторинга сообщил, что с разницей в два часа произошли два толчка. Магнитуда первого составила 5,9, его очаг был на глубине 15 км. Второго – 4,5 и 12 км соответственно.

Эпицентр подземных толчков располагался в 102 км к северо-востоку от города Кветта (население – около 733 тыс. жителей).

Главный министр Белуджистана Джам Камал Хан Алиани рассказал, что предпринимаются усилия по оказанию помощи и эвакуации. "Кровь, скорая помощь, вертолеты и все остальное размещены … Все департаменты работают над этим", – написал он в Twitter.

В горных районах произошли оползни. Многие дома в радиусе 15 км от эпицентра разрушены.

Министр внутренних дел Пакистана Мир Зиаулла Лангов сказал, что от пяти до шести районов пострадали в "крупном масштабе", и данные все еще собираются.

К спасательной операции привлечены военные подразделения.

Ранее Фокус писал, что 23 сентября на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей произошло землетрясение магнитудой 4,3. О жертвах и разрушениях не сообщалось.