При землетрусі в Пакистані загинуло щонайменше 20 осіб, 300 постраждали (фото)

Багато будинків у радіусі 15 км від епіцентру зруйновані.

Число загиблих у результаті землетрусу на півдні Пакистану, в провінції Белуджистан, зросло до 20, понад 300 людей постраждали. Про це повідомила місцева газета Dawn.

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За даними місцевої влади, серед загиблих — шестеро дітей. Поранених розміщують у районній лікарні.

Національний центр сейсмічного моніторингу повідомив, що з різницею у дві години відбулися два поштовхи. Магнітуда першого склала 5,9, його вогнище було на глибині 15 км. Другого — 4,5 і 12 км відповідно.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 102 км на північний схід від міста Кветта (населення — близько 733 тис. жителів).

Головний міністр Белуджистану Джам Камал Хан Аліані розповів, що робляться зусилля з надання допомоги й евакуації. "Кров, швидка допомога, вертольоти та все інше розміщені ... Всі департаменти працюють над цим", — написав він у Twitter.

У гірських районах сталися зсуви. Багато будинків у радіусі 15 км від епіцентру зруйновані.

Міністр внутрішніх справ Пакистану Мир Зіаулла Лангов сказав, що від п'яти до шести районів постраждали у "великому масштабі", і дані все ще збирають.

До рятувальної операції залучені військові підрозділи.

Раніше Фокус писав, що 23 вересня на кордоні Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3. Про жертв і руйнування не повідомлялося.