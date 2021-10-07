Жительницу Канады оштрафовали на $60 тыс. за кормление диких медведей

Из-за такого прикорма медведица с медвежатами перестала бояться людей и их пришлось застрелить.

В 2018 году полиция начала расследование в отношении Жужанны Стевиковой и Оливера Дюгана из-за сообщений о том, что в районе Уистлер эти люди кормили трех медведей. Об этом сообщает VICE News. В ходе расследования обнаружилось, что женщина специально покупала продукты для животных. Еженедельно она приносила им "порядка 10 ящиков яблок, 20 кг моркови и 15 десятков яиц", как отмечается в пресс-релизе Службы охраны окружающей среды.

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В итоге животные привыкли к такому рациону и перестали бояться людей, из-за чего сотрудникам службы охраны пришлось застрелить медведицу и двух медвежат.

Саймон Грейвел, представитель этой организации, объяснил, что они в первую очередь исходили из соображений безопасности. Кормить или приманивать диких животных — очень опасно. Ведь у них может сформироваться устойчивая ассоциация между человеком и едой.

[ + – ] У медведей может сформироваться ассоциация между человеком и едой

В 2020 году Стевиковой предъявили обвинения в кормлении животных и использовании приманки. На минувшей неделе суд распорядился, что она должна уплатить штраф в размере $60 тыс., согласно Закону о защите дикой природы. Это крупнейший штраф, который когда-либо приходилось платить за подобное правонарушение. Подозреваемой грозило еще более суровое наказание — до $100 тыс. и даже тюремный срок.

Специалисты настаивают на том, что кормить диких животных — особенно крупных и опасных, таких как медведи, — очень плохая идея. Впрочем, желающих угостить обитателей дикой фауны это не останавливает.

Сотрудники канадской службы охраны окружающей среды надеются, что этот штраф станет прецедентом и что такая крупная сумма удержит других от подобных действий.

Ранее Фокус сообщал, что в Японии с помощью рок-музыки пытаются защитить людей от медведей. Песня, которая звучит у придорожных торговых центров, предупреждает, как нужно вести себя при встрече с косолапыми.