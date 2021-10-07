Мешканку Канади оштрафували на $60 тис. за годування диких ведмедів

Через такий прикорм ведмедиця з ведмежатами перестала боятися людей і їх довелося застрелити.

У 2018 році поліція почала розслідування щодо Жужанни Стевікової та Олівера Дюгана через повідомлення про те, що в районі Вістлер ці люди годували трьох ведмедів. Про це повідомляє VICE News. У ході розслідування виявилося, що жінка спеціально купувала продукти для тварин. Щотижня вона приносила їм "близько 10 ящиків яблук, 20 кг моркви і 15 десятків яєць", як зазначається в пресрелізі Служби охорони навколишнього середовища.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У результаті тварини звикли до такого раціону і перестали боятися людей, через що співробітникам служби охорони довелося застрелити ведмедицю і двох ведмежат.

Саймон Грейвел, представник цієї організації, пояснив, що вони в першу чергу виходили з міркувань безпеки. Годувати або приманювати диких тварин — дуже небезпечно. Адже в них може сформуватися стійка асоціація між людиною та їжею.

[ + – ] У ведмедів може сформуватися асоціація між людиною та їжею

У 2020 році Стевіковій пред'явили звинувачення в годуванні тварин і використанні приманки. На минулому тижні суд розпорядився, що вона повинна сплатити штраф у розмірі $60 тис., відповідно до Закону про захист дикої природи. Це найбільший штраф, який коли-небудь доводилося платити за подібне правопорушення. Підозрюваній загрожувало ще більш суворе покарання — до $100 тис. і навіть тюремний термін.

Фахівці наполягають на тому, що годувати диких тварин — особливо великих і небезпечних, таких як ведмеді, — дуже погана ідея. Втім, охочих пригостити мешканців дикої фауни це не зупиняє.

Співробітники канадської служби охорони навколишнього середовища сподіваються, що цей штраф стане прецедентом і що така велика сума утримає інших від подібних дій.

Раніше Фокус повідомляв, що в Японії з допомогою рок-музики намагаються захистити людей від ведмедів. Пісня, яка звучить біля придорожніх торгових центрів, попереджає, як потрібно поводитися при зустрічі з клишоногими.