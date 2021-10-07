В США клиника отказалась пересаживать органы невакцинированным от COVID-19 пациентам

Центр пересадки органов UCHealth в Колорадо не будет делать операцию женщине, несмотря на то, что ее почки работают только на 12%.

Согласно требованиям сети клиник UCHealth, доноры и получатели органов должны быть вакцинированы от коронавируса "практически во всех случаях". Об этом сообщает Vice News. Данные исследований разнятся, но, по словам сотрудника пресс-службы UCHealth Дана Вивера, смертность людей, которым выполняют пересадку органов, значительно выше по сравнению с населением в целом. "По результатам исследования, примерно 1 из 4 пациентов с пересаженными органами, который заразился коронавирусом, умирает. Риск крайне высокий", — объясняет он.

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Представители UCHealth уже начали уведомлять пациентов о том, что им не будут делать пересадку без вакцинации.

Тим Гейтнер, представитель штата Колорадо в Конгрессе, разместил письмо в Facebook, которое эта клиника отправила одной из пациенток. Конгрессмен уточнил, что почки женщины функционируют на 12%, она нашла донора для пересадки, однако руководство UCHealth сообщило, что операции не будет пока она не вакцинируется. По словам Гейтнера, тест женщины на антитела оказался положительным, то есть у нее есть антитела к коронавирусной инфекции. И донор, и получательница органов отказываются от вакцины по религиозным мотивам.

Пациентка говорит, что еще в августе вакцинация от коронавируса не была обязательной, но к концу сентября правила изменились. Сейчас она ищет другую клинику, которая не требует от пациентов вакцинироваться.

В письме UCHealth также сообщается, что если пациентка не начнет вакцинироваться в течение месяца, ее удалят из очереди на операцию. Сейчас в США пересадку органов ждут больше 100 тыс. человек, а в прошлом году было проведено только 39 тыс. таких операций, по данным Управления ресурсов и служб здравоохранения.

Это довольно необычная практика, когда центры трансплантации устанавливают столь строгие требования для пациентов. Так, клиника в Кливленде проводит только медицинскую, психологическую, а также финансовую оценку пациентов, центр в Питтсбурге требует от людей, которым предстоит пересадка печени, как минимум полгода воздерживаться от алкоголя.

Ранее Фокус сообщал, что французские хирурги впервые в истории медицины пересадили обе руки с лопатками. Операция продлилась 15 часов, а пациент стоял в листе ожидания на пересадку 5 лет.