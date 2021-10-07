У США клініка відмовилася пересаджувати органи невакцинованим від COVID-19 пацієнтам

Центр пересадки органів UCHealth у Колорадо не робитиме операцію жінці, незважаючи на те, що її нирки працюють тільки на 12%.

Згідно з вимогами мережі клінік UCHealth, донори та одержувачі органів повинні бути вакциновані від коронавірусу "в переважній більшості випадків". Про це повідомляє Vice News. Дані досліджень різняться, але, за словами співробітника пресслужби UCHealth Дана Вівера, смертність людей, яким виконують пересадку органів, значно вища порівняно з населенням у цілому. "За результатами дослідження, приблизно 1 з 4 пацієнтів з пересадженими органами, який заразився коронавірусом, вмирає. Ризик вкрай високий", — пояснює він.

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Представники UCHealth уже почали повідомляти пацієнтам про те, що їм не будуть робити пересадку без вакцинації.

Тім Гейтнер, представник штату Колорадо в Конгресі, розмістив лист у Facebook, який ця клініка відправила одній з пацієнток. Конгресмен уточнив, що нирки жінки функціонують на 12%, вона знайшла донора для пересадки, проте керівництво UCHealth повідомило, що операції не буде, поки вона не вакцинується. За словами Гейтнера, тест жінки на антитіла виявився позитивним, тобто в неї є антитіла до коронавірусної інфекції. І донор, і одержувачка органів відмовляються від вакцини з релігійних мотивів.

Пацієнтка говорить, що ще в серпні вакцинація від коронавірусу була обов'язковою, але до кінця вересня правила змінилися. Зараз вона шукає іншу клініку, яка не вимагає від пацієнтів вакцинуватися.

У листі UCHealth також повідомляється, що якщо пацієнтка не почне вакцинуватися протягом місяця, її видалять з черги на операцію. Наразі в США пересадку органів чекають понад 100 тис. чоловік, а в минулому році було проведено лише 39 тис. таких операцій, за даними Управління ресурсів і служб охорони здоров'я.

Це досить незвичайна практика, коли центри трансплантації встановлюють настільки суворі вимоги для пацієнтів. Так, клініка в Клівленді проводить тільки медичну, психологічну, а також фінансову оцінку пацієнтів, центр у Піттсбурзі вимагає від людей, яким має бути пересадження печінки, як мінімум пів року утримуватися від алкоголю.

Раніше Фокус повідомляв, що французькі хірурги вперше в історії медицини пересадили обидві руки з лопатками. Операція тривала 15 годин, а пацієнт стояв у листі очікування на пересадку 5 років.