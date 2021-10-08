Все из-за нехватки энергоносителей: цены на нефть дорожают седьмую неделю подряд

Помимо ситуации с энергоресурсами подорожанию цен на нефть способствовал повышенный спрос со стороны стран, восстанавливающих свою экономику после пандемии коронавируса.

Сегодня утром, 8 октября, на лондонской бирже ICE Futures цены на декабрьские нефтяные фьючерсы эталонной марки Brent достигли отметки в $82,97 за баррель, что несколько выше предыдущей цены. Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на данные биржевых торгов. По состоянию на закрытие предыдущей сессии, цена была на 1,24% ниже сегодняшней.

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На торгах товарной биржи NYMEX цена нефтяных фьючерсов WTI с поставкой в ноябре сегодня утром составила $79,42, что на 1,43% выше, если сравнить с ценой предыдущих торгов.

Накануне Минэнерго США сообщило, что нефть из стратегического нефтяного резерва продаваться не будет. Несмотря на то, что прежде министр энергетики Дженнифер Грэнхолм допускала такую возможность.

По ее словам, Соединенные Штаты изучают любые возможности для урегулирования рынка нефти и сдерживания дальнейшего роста цен. Об этом Грэнхолм говорила на саммите Energy Transition Strategies.

Эти слова, а также заверения представителей РФ в том, что они не собираются увеличивать поставки газа в страны Европы, спровоцировали снижение цен на биржевых торгах в четверг.

Нефтяные цены вновь пошли вверх после того, как представители США уточнили, что Грэнхолм говорила о продажах нефти из стратегического резерва, которые еще прежде были согласованы с Конгрессом.

Только за последние несколько месяцев цена на нефть марки Brent выросла на 13%, а WTI — на 11%. Одной из причин тому послужил повышенный спрос на нефть со стороны стран, которые продолжают восстанавливать свою экономику от последствий пандемии. Положение ухудшает и энергетический кризис в странах Европы, где цены на газ продолжают обновлять исторические максимумы. К тому же, в странах Азии наблюдаются сложности с поставками энергоэнергии.

Ранее Фокус сообщал о том, что газ в Европе установил новый исторический максимум – $1900. Еврокомиссия предполагает, что цены начнут снижаться только к будущей весне.