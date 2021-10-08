Усе через брак енергоносіїв: ціни на нафту дорожчають сьомий тиждень поспіль

Крім ситуації з енергоресурсами подорожчання цін на нафту сприяло підвищеному попиту з боку країн, які відновлюють свою економіку після пандемії коронавірусу.

Сьогодні вранці, 8 жовтня, на лондонській біржі ICE Futures ціни на грудневі нафтові ф'ючерси еталонної марки Brent досягли позначки $82,97 за барель, що трохи вище за попередню ціну. Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на дані біржових торгів. Станом на закриття попередньої сесії, ціна була на 1,24% нижче сьогоднішньої.

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На торгах товарної біржі NYMEX ціна нафтових ф'ючерсів WTI з поставкою в листопаді сьогодні вранці склала $79,42, що на 1,43% вище, якщо порівняти з ціною попередніх торгів.

Напередодні Міненерго США повідомило, що нафта зі стратегічного нафтового резерву продаватися не буде. Незважаючи на те, що раніше міністриня енергетики Дженніфер Гренхолм допускала таку можливість.

За її словами, Сполучені Штати вивчають будь-які можливості для врегулювання ринку нафти і стримування подальшого зростання цін. Про це Гренхолм говорила на саміті Energy Transition Strategies.

Ці слова, а також запевнення представників РФ у тому, що вони не збираються збільшувати поставки газу в країни Європи, спровокували зниження цін на біржових торгах у четвер.

Нафтові ціни знову пішли вгору після того, як представники США уточнили, що Гренхолм говорила про продажі нафти зі стратегічного резерву, які ще раніше були узгоджені з Конгресом.

Тільки за останні кілька місяців ціна на нафту марки Brent виросла на 13%, а WTI — на 11%. Однією з причин того слугував підвищений попит на нафту з боку країн, які продовжують відновлювати свою економіку від наслідків пандемії. Положення погіршує й енергетична криза в країнах Європи, де ціни на газ продовжують оновлювати історичні максимуми. До того ж, у країнах Азії спостерігаються труднощі з поставками енергоенергії.

Раніше Фокус повідомляв про те, що газ в Європі встановив новий історичний максимум — $1 900. Єврокомісія передбачає, що ціни почнуть знижуватися тільки до майбутньої весни.