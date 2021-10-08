В Польше суд признал противоречивыми ряд законов Евросоюза

Европейские политики заявляют, что Польша на пути к "правовому полекзиту", что ставит под угрозу будущее членство страны в союзе.

Конституционный суд Польши вынес решение о том, что ряд законов Евросоюза противоречит Конституции страны. Некоторые положения соглашений с ЕС и решения судов идут в разрез с Основным законом Польши, а институты ЕС "действуют вне рамок своих компетенций", как постановил Конституционный суд Польши, сообщает The Guardian.

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Рене Репаси, профессор кафедры международного и европейского права в Университете имени Эразма Роттердамского, назвал это решение "юридической революцией" и самым значительным шагом к выходу из ЕС, который когда-либо делал национальный суд.

Представители Европейской комиссии уже заявили, что это вызывает "серьезные опасения" и подчеркнули, что "юридическая сила законов ЕС выше, чем у национального законодательства, в т.ч. и положений национальных конституций".

В заявлении Еврокомиссии подчеркивается, что решения Европейского суда распространяются на "все органы власти стран ЕС, в частности, на национальные суды". Более того, Еврокомиссии заявляет, что "без колебаний будет применять свои полномочия в соответствии с договорными обязательствами, дабы обеспечить единообразие и последовательность в применении законов ЕС".

Опросы показывают, что 80% жителей Польши поддерживают ЕС, однако правительство, возглавляемое национал-консервативной партией "Право и справедливость", не находит взаимопонимания с ЕС по множеству вопросов — будь то судебные реформы, свобода СМИ или права ЛГБТ.

Официальные власти Польши отрицают свое влияние на решения, принимаемые судебной системой, тем не менее правительство страны часто обвиняют в политизированности местных судов.

Верховенство законов ЕС над национальными — основной принцип европейской интеграции, и польские оппозиционные политики неоднократно высказывались о том, что его нарушение ставит под угрозу будущее Польши в ЕС, а равно и стабильность самого Евросоюза.

Такое решение Конституционного суда Польши обострило разногласия в отношении €57 млрд помощи, которые Брюссель пока еще не одобрил для Польши.

Йерун Ленаерс из Европейской народной партии, правоцентристского блока Европарламента, высказывается о том духе, что фонды ЕС не должны финансировать правительства, которые высмеивают и отрицают общие правила для стран Евросоюза. Решение о том, что соглашения с ЕС противоречат польскому законодательству, по его мнению, ставят страну на путь "Полекзита".

Ранее Фокус сообщал, что Польшу обязали ежедневно платить ЕС по €500 тыс. штрафа за отказ закрыть шахту. Прага обвинила Варшаву в понижении уровня подземных вод в приграничных районах. Штраф мог быть и до 5 млн евро в день.