У Польщі суд визнав суперечливими низку законів Євросоюзу

Європейські політики заявляють, що Польща на шляху до "правового полекзіту", що ставить під загрозу майбутнє членство країни в союзі.

Конституційний суд Польщі виніс рішення про те, що низка законів Євросоюзу суперечить Конституції країни. Деякі положення угод з ЄС і рішення судів йдуть в розріз з Основним законом Польщі, а інститути ЄС "діють поза рамками своїх компетенцій", як постановив Конституційний суд Польщі, повідомляє The Guardian.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Рене Репас, професор кафедри міжнародного та європейського права в Університеті імені Еразма Роттердамського, назвав це рішення "юридичною революцією" і найзначнішим кроком до виходу з ЄС, який коли-небудь робив національний суд.

Представники Європейської комісії вже заявили, що це викликає "серйозні побоювання" і підкреслили, що "юридична сила законів ЄС вища, ніж у національного законодавства, зокрема і положень національних конституцій".

У заяві Єврокомісії наголошується, що рішення Європейського суду поширюються на "всі органи влади країн ЄС, зокрема, на національні суди". Більш того, Єврокомісії заявляє, що "без коливань застосовуватиме свої повноваження відповідно до договірних зобов'язань, щоб забезпечити однаковість і послідовність в застосуванні законів ЄС".

Опитування показують, що 80% жителів Польщі підтримують ЄС, проте уряд, очолюваний націонал-консервативною партією "Право і справедливість", не знаходить взаєморозуміння з ЄС з безлічі питань — будь то судові реформи, свобода ЗМІ чи права ЛГБТ+.

Офіційна влада Польщі заперечує свій вплив на рішення, що ухвалюються судовою системою, проте уряд країни часто звинувачують в політизованості місцевих судів.

Верховенство законів ЄС над національними — основний принцип європейської інтеграції, і польські опозиційні політики неодноразово висловлювалися про те, що його порушення ставить під загрозу майбутнє Польщі в ЄС, так само як і стабільність самого Євросоюзу.

Таке рішення Конституційного суду Польщі загострило розбіжності щодо €57 млрд допомоги, які Брюссель поки що не схвалив для Польщі.

Єрун Ленаерс з Європейської народної партії, правоцентристського блоку Європарламенту, висловлюється про той дух, що фонди ЄС не повинні фінансувати уряди, які висміюють і заперечують загальні правила для країн Євросоюзу. Рішення про те, що угоди з ЄС суперечать польському законодавству, які, на його думку, ставлять країну на шлях "Полекзіту".

Раніше Фокус повідомляв, що Польщу зобов'язали щодня платити ЄС по €500 тис. штрафу за відмову закрити шахту. Прага звинуватила Варшаву в зниженні рівня підземних вод у прикордонних районах. Штраф міг бути і до 5 млн євро на день.