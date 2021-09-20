Польщу зобов'язали щодня платити ЄС по €500 тисяч штрафу за відмову закривати шахту

До суду звернулися влади Чехії, звинувативши Варшаву в зниженні рівня підземних вод у прикордонних районах через розширення шахти. В якості компенсації потрібно жорсткіше покарання — 5 млн євро щодня.

Суд Євросоюзу в Люксембурзі засудив Польщу до щоденної виплати штрафу в розмірі 500 тисяч євро (близько 15,7 млн грн) за видобуток вугілля на шахті "Туров" у місті Богатиня. Відповідне рішення за позовом Чехії судовий орган виніс у понеділок, 20 вересня, йдеться на його офіційному сайті.

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Суд вказав, що ще 21 травня цього року він зобов'язав польську владу закрити шахту, а штраф покликаний спонукати Варшаву до виконання цього рішення.

У свою чергу офіційний представник уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що "ніякі рішення Суду ЄС не можуть втручатися у сферу, пов'язану з базовою безпекою держав-членів", а енергетична безпека "належить саме до цієї сфери".

Спікер польського Кабміну вказав, що на шахту "Туров" припадає 7% вироблюваної в державі енергії, а її стабільна робота впливає на "безпеку, здоров'я та життя мільйонів сімей і громадян Польщі". У той же час Мюллер додав, що шахта дозволяє забезпечувати теплом Богатиню, де немає альтернативних джерел енергії.

"Польща докладає всіх зусиль, щоб знайти полюбовне вирішення суперечки з Чеською Республікою щодо діяльності шахти" Туров".

У чому полягає суть претензій?

За даними агентства Reuters, Чехія подала позов до суду Євросоюзу проти Польщі в кінці лютого цього року. Звинувачення полягали в тому, що через розширення шахти в прикордонних районах знизився рівень підземних вод. Журналісти також вказують, що Чехія вимагала покарати Польщу щоденним штрафом в розмірі 5 млн євро на день.

При цьому конфлікт виник на тлі виконання Євросоюзом завдання про перехід країн співдружності на нульові викиди вуглецю до 2050 року.

Тим часом влітку цього року світові ціни на вугілля досягли 10-річного максимуму — $121 за тонну.