Польшу обязали ежедневно платить ЕС по €500 тысяч штрафа за отказ закрывать шахту

В суд обратились власти Чехии, обвинив Варшаву в понижении уровня подземных вод в приграничных районах из-за расширения шахты. В качестве компенсации требовалось более жесткое наказание — 5 млн евро ежедневно.

Суд Евросоюза в Люксембурге приговорил Польшу к ежедневной выплате штрафа в размере 500 тысяч евро (около 15,7 млн грн) за добычу угля на шахте "Туров" в городе Богатыня. Соответствующее решение по иску Чехии судебный орган вынес в понедельник, 20 сентября, говорится на его официальном сайте.

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Суд указал, что еще 21 мая этого года он обязал польские власти закрыть шахту, а штраф призван побудить Варшаву к выполнению этого решения.

В свою очередь официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что "никакие решения Суда ЕС не могут вмешиваться в сферу, связанную с базовой безопасностью государств-членов", а энергетическая безопасность "принадлежит именно к этой сфере".

Спикер польского Кабмина указал, что на шахту "Туров" приходится 7% вырабатываемой в государстве энергии, а ее стабильная работа влияет на "безопасность, здоровье и жизнь миллионов семей и граждан Польши". В то же время Мюллер добавил, что шахта позволяет обеспечивать теплом Богатыню, где нет альтернативных источников энергии.

"Польша прилагает все усилия, чтобы найти полюбовное решение спора с Чешской Республикой по поводу деятельности шахты "Туров".

В чем заключается суть претензий?

По данным агентства Reuters, Чехия подала иск в суд Евросоюза против Польши в конце февраля этого года. Обвинения заключались в том, что из-за расширения шахты в приграничных районах понизился уровень подземных вод. Журналисты также указывают, что Чехия требовала наказать Польшу ежедневным штрафом в размере 5 млн евро в день.

При этом конфликт возник на фоне выполнения Евросоюзом задачи о переходе стран содружества на нулевые выбросы углерода к 2050 году.

Тем временем летом этого года мировые цены на уголь достигли 10-летнего максимума — $121 за тонну.