Декорация придавила насмерть актера во время спектакля в Большом театре

ЧП произошло в глубине сцены, и зрители не увидели, что там случилось. Спектакль сразу остановили, а потом отменили.

Сегодня, 9 октября, в московском Большом театре во время оперы "Садко" на сцене погиб актер. Погибший 38-летний Евгений Кулеш пошел не в ту сторону во время спуска декорации, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По словам одного из очевидцев, спектакль начался с показа видеозаписи. После того как она закончилась, на сцену вышли два артиста. В это время с разных сторон начали появляться декорации. Когда на сцену должен был выйти солист для исполнения арии, раздались крики: "Стоп! Вызовите скорую!". Инцидент произошел в глубине сцены, и зрители не увидели, что там случилось. Опустили занавес, объявили антракт, а вскоре зрителям сообщили об отмене спектакля и возврате денег за билеты.

[ + – ] Большой театр - сцена и зрительный зал

"Вместо того, чтобы пройти в сторону зрителей, актер пошел не в ту сторону и попал под декорацию, которая спускалась сверху", – сказал источник в театре.

После случившегося пострадавшего пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

В Большом театре подтвердили гибель артиста. "Во время спектакля "Садко" при смене декораций погиб артист миманса (мимического ансамбля)" – сообщили в пресс-службе.

Ранее российские СМИ критично высказывались о новой интерпретации "Садко", реализованной в Большом театре Дмитрием Черняковым.

Напомним, Фокус сообщал, что знаменитая оперная певица Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусом. Ранее коронавирус обнаружили у певца Ильдара Абдразакова. В Большом театре в Москве отметили все спектакли оперы "Дон Карлос", в которых были задействованы артисты. Их коллег отправили на самоизоляцию.