Декорація придавила насмерть актора під час вистави в Большому театрі

Надзвичайна подія сталася в глибині сцени, і глядачі не побачили, що там сталося. Виставу одразу зупинили, а потім скасували.

Сьогодні, 9 жовтня, в московському Большому театрі під час опери "Садко" на сцені загинув актор. Загиблий 38-річний Євген Куліш пішов не в ту сторону під час спуску декорації, повідомило агентство ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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За словами одного з очевидців, спектакль розпочався з показу відеозапису. Після того як він закінчився, на сцену вийшли два артиста. В цей час з різних сторін почали з'являтися декорації. Коли на сцену мав вийти соліст для виконання арії, пролунали крики: "Стоп! Викличте швидку!". Інцидент стався в глибині сцени, і глядачі не побачили, що там сталося. Опустили завісу, оголосили антракт, а незабаром глядачам повідомили про скасування вистави і повернення грошей за квитки.

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"Замість того, щоб пройти в бік глядачів, актор пішов не в ту сторону і потрапив під декорацію, яка спускалася зверху", — сказало джерело в театрі.

Після того, що сталося, потерпілого намагалися реанімувати, але врятувати його не вдалося.

У Большому театрі підтвердили загибель артиста. "Під час вистави "Садко" при зміні декорацій загинув артист мімансу (мімічного ансамблю)" — повідомили в пресслужбі.

Раніше російські ЗМІ критично висловлювалися про нову інтерпретацію "Садко", реалізовану в Большому театрі Дмитром Черняковим.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що знаменита оперна співачка Анна Нетребко потрапила до лікарні з коронавірусом. Раніше коронавірус виявили у співака Ільдара Абдразакова. У Большому театрі в Москві відзначили всі вистави опери "Дон Карлос", в яких були задіяні артисти. Їхніх колег відправили на самоізоляцію.