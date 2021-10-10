В Татарстане разбился самолет с парашютистами на борту, погибли 15 человек

Оба пилота судна, которое эксплуатировалось с 1987 года, при падении не выжили.

Легкомоторный самолет L-410 с 22 людьми на борту упал в Мензелинском районе на востоке республики Татарстан в России утром 10 октября, сообщают росСМИ.

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В российском МЧС проинформировали, что, по предварительным данным, в самолете летели два члена экипажа и 20 парашютистов. Воздушное судно 1987 года выпуска принадлежало мензелинскому аэроклубу.

Изначально журналисты сообщили, что всего на борту находились 23 человека, однако потом оказалось, что одним из тех, кого спасатели приняли за выжившего в крушении, был родственник пассажира самолета. Он пережил сильный стресс и был госпитализирован.

По данным telegram-канала Mash, оба пилота, 61-летний Александр Зыков и 60-летний Михаил Беляев, погибли.

[ + – ] Погибшие пилоты Александр Зыков и Михаил Беляев Фото: Telegram-канал Mash

Всего на данный момент МЧС РФ сообщает о 15 погибших, хотя раньше в сводках фигурировали цифры 19 и 16. Пострадавших госпитализировали в районную больницу Мензелинска. В дальнейшем пятерых парашютистов планируют отправить на лечение в Набережные Челны, еще одного, состояние которого тяжелое, отправят санавиацией в Казань.

[ + – ] Шесть человек госпитализированы в Мензелинскую ЦРБ

Один из выживших парашютистов, 30-летний Дмитрий Дербышев, рассказал, что проблема была в двигателе. Он говорит, что самолет не успел подняться на нужную высоту, а пилоты действовали по инструкции. При падении мужчина не ощутил сильной боли, однако его отправили в больницу на рентген.

[ + – ] Один из выживших парашютистов Дмитрий Дербышев Фото: Telegram-канал Mash

По словам заслуженного пилота России Юрия Сытника, причина аварии самолета, который летел с задранным носом и опущенным хвостом, может быть не в самой технике.

[ + – ] Первые кадры с места крушения самолета L-410

"Самолет попал во второй режим – это неуправляемое снижение самолета. Он потерял скорость и попал во второй режим. И там все происходит наоборот. Поэтому нос был задран на больших углах атаки, а выйти из этого режима не хватало высоты. Этого недостаточно, но уже понятно, что это ошибка не самолета, а экипажа", – цитирует комментарий пилота 360tv.

[ + – ] Одной из причин трагедии мог стать человеческий фактор

Военный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного судна" после крушения самолета L-410 в Татарстане. Следователи проверяют версию перегруза. Согласно технической документации, максимальная загрузка этого судна – 19 пассажиров, но на борту находилось 20 пассажиров. По летному руководству, если в самолете летят парашютисты, то его загрузка еще меньше.

Напомним, в августе в России упало пять самолетов. Последний, Су-24, из-за отказа техники разбился в 95 км от Перми.