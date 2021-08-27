"Упал спустя несколько минут после взлета": РФ потеряла пятый самолет за месяц (видео)

Бомбардировщик Су-24 следовал на плановый ремонт, но как сообщают в СМИ, из-за отказа техники он разбился.

В небе над российской Пермью упал самолет Су-24. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа РФ.

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Бомбардировщик, как заявили в округе, следовал на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта. Он упал в 95 км от Перми, а летчикам удалось катапультироваться. Как передают в РИА Новости, пилотов направили в больницу для осмотра.

[ + – ] Место крушение самолета Фото: РЕН ТВ

Сообщается, что самолет был без боекомплекта, на земле разрушений нет. Источники издания в экстренных службах заявили, что Су-24 упал через несколько минут после взлета.

Источники "Интерфакса" утверждают, что причина крушения — отказ техники.

Отметим, что за август произошло 6 аварий с российскими самолетами за июль-август 2021 года:

Су-24 (27.08, Пермский край)

МиГ-29СМТ (23.08, Астраханская область)

МиГ-29СМТ (18.08, Астраханская область)

Ил-112В (17.08, Московская область)

Бе-200 (14.08, Турция)

Су-35 (31.07, Сахалин)

Напомним, 23 августа сгорел дотла МиГ-29СМТ последней модификации. В конце июля Су-35С упал в Охотское море в ходе плановых учебно-тренировочных полетов.