"Упал спустя несколько минут после взлета": РФ потеряла пятый самолет за месяц (видео)
Бомбардировщик Су-24 следовал на плановый ремонт, но как сообщают в СМИ, из-за отказа техники он разбился.
В небе над российской Пермью упал самолет Су-24. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа РФ.
Бомбардировщик, как заявили в округе, следовал на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта. Он упал в 95 км от Перми, а летчикам удалось катапультироваться. Как передают в РИА Новости, пилотов направили в больницу для осмотра.
Сообщается, что самолет был без боекомплекта, на земле разрушений нет. Источники издания в экстренных службах заявили, что Су-24 упал через несколько минут после взлета.
Источники "Интерфакса" утверждают, что причина крушения — отказ техники.
Отметим, что за август произошло 6 аварий с российскими самолетами за июль-август 2021 года:
- Су-24 (27.08, Пермский край)
- МиГ-29СМТ (23.08, Астраханская область)
- МиГ-29СМТ (18.08, Астраханская область)
- Ил-112В (17.08, Московская область)
- Бе-200 (14.08, Турция)
- Су-35 (31.07, Сахалин)
Напомним, 23 августа сгорел дотла МиГ-29СМТ последней модификации. В конце июля Су-35С упал в Охотское море в ходе плановых учебно-тренировочных полетов.