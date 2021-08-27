"Впав через кілька хвилин після зльоту": РФ втратила п'ятий літак за місяць (відео)

Бомбардувальник Су-24 прямував на плановий ремонт, але, як повідомляють у ЗМІ, через відмову техніки він розбився.

У небі над російською Перм'ю впав літак Су-24. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на пресслужбу Центрального військового округу РФ.

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Бомбардувальник, як заявили в окрузі, летів на авіаремонтне підприємство для проведення планового ремонту. Він впав у 95 км від Пермі, а льотчикам вдалося катапультуватися. Як передають у РІА Новини, пілотів направили в лікарню для огляду.

[ + – ] Місце аварії літака Фото: РЕН ТВ

Повідомляється, що літак був без боєкомплекту, на землі руйнувань немає. Джерела видання в екстрених службах заявили, що Су-24 впав через кілька хвилин після зльоту.

Джерела "Інтерфаксу" стверджують, що причина аварії — відмова техніки.

Відзначимо, що за липень-серпень 2021 року сталося 6 аварій з російськими літаками:

Су-24 (27.08, Пермський край)

МіГ-29СМТ (23.08, Астраханська область)

МіГ-29СМТ (18.08, Астраханська область)

Іл-112В (17.08, Московська область)

Бе-200 (14.08, Туреччина)

Су-35 (31.07, Сахалін)

Нагадаємо, 23 серпня згорів дотла МіГ-29СМТ останньої модифікації. В кінці липня Су-35С впав в Охотське море в ході планових навчально-тренувальних польотів.