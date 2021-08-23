У Росії під час ремонтних робіт згорів дотла винищувач МіГ-29 (фото)

П'ять днів тому в цьому ж районі розбився такий самий МіГ-29, що виконував плановий політ без боєкомплекту.

Вранці 23 серпня в Астраханській області згорів багатоцільовий винищувач МіГ-29. Про це повідомляє видання Baza.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За даними журналістів, повітряне судно проходило планово-ремонтні роботи на території військової частини.

В результаті НП в Наримановському районі Астраханської області багатоцільовий винищувач МіГ-29 повністю згорів. Ніхто з російських військовослужбовців не постраждав.

Журналісти нагадують, що п'ять днів тому в цьому ж районі Астраханської області розбився такий самий багатоцільовий винищувач МіГ-29. Бойовий літак виконував плановий політ без боєкомплекту і зазнав аварії.

В результаті авіакатастрофи загинув льотчик, чий винищувач МіГ-29 впав в безлюдному районі на території полігону Ашулук.

[ + – ] НП з МіГ-29

Раніше Фокус розповідав про іншу авіакатастрофу з російським винищувачем. В кінці липня Су-35С впав в Охотське море в ході планових навчально-тренувальних польотів. Проблеми у російського винищувача Су-35С почалися відразу після зльоту. Пілот повітряного судна встиг катапультуватися перед падінням.

Також Фокус повідомляв, що в Білорусі навчальний винищувач впав між житловими будинками. Авіакатастрофа сталася в місті Барановичі, де впав військово-навчальний винищувач ЯК-130. В результаті НП загинули обидва пілоти.