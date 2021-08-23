В России во время ремонтных работ сгорел дотла истребитель МиГ-29 (фото)

Пять дней назад в этом же районе разбился такой же МиГ-29, выполнявший плановый полет без боекомплекта.

Утром 23 августа в Астраханской области сгорел многоцелевой истребитель МиГ-29. Об этом сообщает издание Baza.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным журналистов, воздушное судно проходило планово-ремонтные работы на территории военной части.

В результате ЧП в Наримановском районе Астраханской области многоцелевой истребитель МиГ-29 полностью сгорел. Никто из российских военнослужащих не пострадал.

Журналисты напоминают, что пять дней назад в этом же районе Астраханской области разбился такой же многоцелевой истребитель МиГ-29. Боевой самолет выполнял плановый полет без боекомплекта и потерпел крушение.

В результате авиакатастрофы погиб летчик, чей истребитель МиГ-29 рухнул в безлюдном районе на территории полигона Ашулук.

[ + – ] ЧП с МиГ-29

Ранее Фокус рассказывал о другой авиакатастрофе с российским истребителем. В конце июля Су-35С упал в Охотское море в ходе плановых учебно-тренировочных полетов. Проблемы у российского истребителя Су-35С начались сразу после взлета. Пилот воздушного судна успел катапультироваться перед падением.

Также Фокус сообщал, что в Беларуси учебный истребитель упал между жилыми домами. Авиакатастрофа произошла в городе Барановичи, где рухнул военно-учебный истребитель ЯК-130. В результате ЧП погибли оба пилота.