У Росії розбився МіГ-29 останньої модифікації: пілоту не вдалося вижити

Модифікацію СМТ почали виробляти у 2004 році, на місце аварії направили спецкомісію, яка і з'ясує причини події.

У Росії на території військового полігону "Ашулук" розбився МіГ-29 модифікації СМТ. Про це повідомляє Інтерфакс-АВН.

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Учора, 18 серпня, російський винищувач МіГ-29 впав у безлюдному місці на полігоні. Пілот здійснював плановий політ, але в результаті авіакатастрофи він загинув. Повідомляється, що політ виконувався без боєкомплекту.

На місце аварії направлено комісію Головного командування ПКС Росії, яка покликана встановити причину катастрофи.

Військовий льотчик Володимир Попов вважає, що ймовірною причиною падіння могли стати погодні умови. Поруч з полігоном гори Дагестану, а з іншого боку — Каспійське море. Винищувач міг потрапити в грозову хмарність.

"Може бути зіткнення з перешкодою, штучною або природною, яке при зниженні не помітили", — вважає Попов.

Він також не виключає, що пілот літака не впорався з виконанням маневрів, припустившись помилки в контролі над висотою.

МіГ-29СМТ — це остання модифікація винищувача. Серійне виробництво стартувало у 2004 році. Винищувач отримав нову радіолокаційну станцію з великим радіусом огляду, нові ракети "повітря-земля", а також збільшену максимальну швидкість польоту.

Нагадаємо, 17 серпня в Росії розбився новітній літак Іл-112В, який готували для заміни Ан-24 і Ан-26. Весь екіпаж у результаті катастрофи загинув.

У липні цього року в Росії зазнав аварії пасажирський літак Ан-26. Уламки апарату були знайдені на Камчатці. У результаті авіакатастрофи загинули 19 осіб.