У Підмосков'ї розбився новітній російський літак Іл-112В, є загиблі (відео)

За попередніми даними, в авіакатастрофі загинув весь екіпаж.

Неподалік від аеродрому в місті Кубинка Московської області зазнав аварії дослідний зразок нового легкого військово-транспортного літака Іл-112В. Про це у вівторок, 17 серпня, повідомила пресслужба Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК).

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"Під час тренувального польоту при заході на посадку в районі аеродрому Кубинка в лісосмузі сталася аварія легкого військово-транспортного літака Іл-112В. Подробиці події уточнюються", — йдеться в повідомленні.

За словами представників ОАК, для з'ясування причин аварії буде створена спеціальна комісія.

Тим часом джерело російського агентства "Інтерфакс" повідомив, що на борту літального апарату перебували три людини. Зі свого боку агентство "РІА Новини" також із посиланням на джерело стверджує, що весь екіпаж загинув. Крім цього журналісти повідомили, що причиною трагедії могло стати займання двигуна.

Очевидці події поділилися передбачуваними кадрами катастрофи, на яких можна побачити, як у літака Іл-112В горить двигун.

Іл-112В був вироблений Воронезьким авіаційним заводом, у Росії апарат готували на заміну Ан-24 і Ан-26. Літак призначений для перевезення і десантування військових, озброєння, легкої техніки та інших вантажів масою до 5 тонн. Перший політ відбувся в 2019 році. Днями цей літальний апарат прилетів із Воронежа в місто Жуковський для участі у форумі "Армія-2021", який пройде з 22 по 28 серпня.

Нагадаємо, в липні цього року в Росії зазнав аварії пасажирський літак Ан-26. Уламки апарату були знайдені на Камчатці. Унаслідок авіакатастрофи загинули 19 осіб.

Також ми писали про те, як в Івано-Франківської області на житловий будинок впав легкомоторний спортивний літак. Загинув весь екіпаж у складі 4 осіб.