В Подмосковье разбился новейший российский самолет Ил-112В, есть погибшие (видео)

Ил-112В был произведен Воронежским авиационным заводом, в России аппарат готовили на замену Ан-24 и Ан-26.

Неподалеку от аэродрома в городе Кубинка Московской области потерпел крушение опытный образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом во вторник, 17 августа, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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"Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Подробности происшествия уточняются", — говорится в сообщении.

По словам представителей ОАК, для выяснения причин аварии будет создана специальная комиссия.

Тем временем источник российского агентства "Интерфакс" сообщил, что на борту летательного аппарата находились три человека. В свою очередь агентство "РИА Новости" также со ссылкой на источник утверждает, что весь экипаж погиб. Помимо этого журналисты сообщили, что причиной трагедии могло стать возгорание двигателя.

Очевидцы происшествия поделились предполагаемыми кадрами катастрофы, на которых можно увидеть, как у самолета Ил-112В горит двигатель.

Ил-112В был произведен Воронежским авиационным заводом, в России аппарат готовили на замену Ан-24 и Ан-26. Самолет предназначен для перевозки и десантирования военных, вооружения, легкой техники и других грузов массой до 5 тонн. Первый полет состоялся в 2019 году. На днях этот летательный аппарат прилетел из Воронежа в город Жуковский для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа.

Фото: РИА Новости

Напомним, в июле этого года в России потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. Обломки аппарата были найдены на Камчатке. В результате авиакатастрофы погибли 19 человек.

Также мы писали о том, как в Ивано-Франковской области на жилой дом упал легкомоторный спортивный самолет. Погиб весь экипаж в составе четырех человек.