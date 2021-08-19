В России разбился МиГ-29 последней модификации: пилоту не удалось выжить

Модификацию СМТ начали производить в 2004 году, на место крушения направили спецкомиссию, которая и выяснит причины происшествия.

В России на территории военного полигона "Ашулук" разбился Миг-29 модификации СМТ. Об этом сообщает Интерфакс-АВН.

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Вчера, 18 августа, российский истребитель МиГ-29 упал в безлюдном месте на полигоне. Пилот совершал плановый полет, но в результате авиакатострофы он погиб. Сообщается, что полет выполнялся без боекомплекта.

На место крушения направлена комиссия Главного командования ВКС России, которая призвана установить причину крушения.

Военный летчик Владимир Попов считает, что вероятной причиной падения могли стать погодные условия. Рядом с полигоном находятся горы Дагестана, а с другой стороны — Каспийское море. Истребитель мог попасть в грозовую облачность.

"Может быть столкновение с препятствием, искусственным или естественным, которое при снижении не заметили", — считает Попов.

Он также не исключает, что пилот самолета не справился с выполнением маневров, допустив ошибку в контроле над высотой.

МиГ-29СМТ — это последняя модификация истребителя. Серийное производство стартовало в 2004 году. Истребитель получил новую радиолокационную станцию с большим радиусом обзора, новые ракеты "воздух-земля", а также возросшую максимальную скорость полета.

Напомним, 17 августа в России разбился новейший самолет Ил-112В, который готовили для замены Ан-24 и Ан-26. Весь экипаж в результате катастрофы погиб.

В июле этого года в России потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. Обломки аппарата были найдены на Камчатке. В результате авиакатастрофы погибли 19 человек.