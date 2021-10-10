У Татарстані розбився літак із парашутистами на борту, загинули 15 осіб

Обидва пілоти судна, що експлуатувалося з 1987 року, при падінні не вижили.

Легкомоторний літак L-410 з 22 людьми на борту впав у Мензелінському районі на сході республіки Татарстан у Росії вранці 10 жовтня, повідомляють росЗМІ.

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У російському МНС поінформували, що, за попередніми даними, в літаку летіли два члени екіпажу і 20 парашутистів. Повітряне судно 1987 року випуску належало мензелінському аероклубу.

Спочатку журналісти повідомили, що всього на борту перебували 23 людини, проте потім виявилося, що одним з тих, кого рятувальники вважали врятованим у катастрофі, був родич пасажира літака. Він пережив сильний стрес і був госпіталізований.

За даними telegram-каналу Mash, обидва пілоти, 61-річний Олександр Зиков і 60-річний Михайло Бєляєв, загинули.

[ + – ] Загиблі пілоти Олександр Зиков і Михайло Бєляєв Фото: Telegram-канал Mash

Всього на даний момент МНС РФ повідомляє про 15 загиблих, хоча раніше в зведеннях фігурували цифри 19 і 16. Постраждалих госпіталізували в районну лікарню Мензелінська. Надалі п'ятьох парашутистів планують відправити на лікування в Набережні Челни, ще одного, стан якого важкий, відправлять санавиацією у Казань.

[ + – ] Шестеро людей госпіталізовано в Мензелінскій ЦРЛ

Один з парашутистів, який врятувався, 30-річний Дмитро Дербишев, розповів, що проблема була в двигуні. Він каже, що літак не встиг піднятися на потрібну висоту, а пілоти діяли за інструкцією. При падінні чоловік не відчув сильного болю, проте його відправили до лікарні на рентген.

[ + – ] Один з тих, що вижили парашутистів Дмитро Дербишев Фото: Telegram-канал Mash

За словами заслуженого пілота Росії Юрія Ситника, причина аварії літака, що летів із задертим носом й опущеним хвостом, може бути не в техніці.

[ + – ] Перші кадри з місця катастрофи літака L-410

"Літак потрапив у другій режим – це некероване зниження літака. Він втратив швидкість і потрапив до другого режиму. І там все відбувається навпаки. Тому ніс був задертий на великих кутах атаки, а вийти з цього режиму не вистачало висоти. Цього недостатньо, але вже зрозуміло, що це похибка не літака, а екіпажу ", – цитує коментар пілота 360tv.

[ + – ] Однією з причин трагедії міг стати людський чинник

Військовий Слідчий комітет відкрив кримінальну справу за статтею "Порушення правил експлуатації повітряного судна" після аварії літака L-410 в Татарстані. Слідчі перевіряють версію перевантаження. Відповідно до технічної документації, максимальне завантаження цього судна – 19 пасажирів, але на борту перебувало 20 пасажирів. Згідно льотної інструкції, якщо в літаку летять парашутисти, то його завантаження ще менше.

Нагадаємо, в серпні в Росії впало п'ять літаків. Останній, Су-24, через відмову техніки розбився в 95 км від Пермі.