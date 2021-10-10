У Татарстані розбився літак із парашутистами на борту, загинули 15 осіб
Обидва пілоти судна, що експлуатувалося з 1987 року, при падінні не вижили.
Легкомоторний літак L-410 з 22 людьми на борту впав у Мензелінському районі на сході республіки Татарстан у Росії вранці 10 жовтня, повідомляють росЗМІ.
У російському МНС поінформували, що, за попередніми даними, в літаку летіли два члени екіпажу і 20 парашутистів. Повітряне судно 1987 року випуску належало мензелінському аероклубу.
Спочатку журналісти повідомили, що всього на борту перебували 23 людини, проте потім виявилося, що одним з тих, кого рятувальники вважали врятованим у катастрофі, був родич пасажира літака. Він пережив сильний стрес і був госпіталізований.
За даними telegram-каналу Mash, обидва пілоти, 61-річний Олександр Зиков і 60-річний Михайло Бєляєв, загинули.
Всього на даний момент МНС РФ повідомляє про 15 загиблих, хоча раніше в зведеннях фігурували цифри 19 і 16. Постраждалих госпіталізували в районну лікарню Мензелінська. Надалі п'ятьох парашутистів планують відправити на лікування в Набережні Челни, ще одного, стан якого важкий, відправлять санавиацією у Казань.
Один з парашутистів, який врятувався, 30-річний Дмитро Дербишев, розповів, що проблема була в двигуні. Він каже, що літак не встиг піднятися на потрібну висоту, а пілоти діяли за інструкцією. При падінні чоловік не відчув сильного болю, проте його відправили до лікарні на рентген.
За словами заслуженого пілота Росії Юрія Ситника, причина аварії літака, що летів із задертим носом й опущеним хвостом, може бути не в техніці.
"Літак потрапив у другій режим – це некероване зниження літака. Він втратив швидкість і потрапив до другого режиму. І там все відбувається навпаки. Тому ніс був задертий на великих кутах атаки, а вийти з цього режиму не вистачало висоти. Цього недостатньо, але вже зрозуміло, що це похибка не літака, а екіпажу ", – цитує коментар пілота 360tv.
Військовий Слідчий комітет відкрив кримінальну справу за статтею "Порушення правил експлуатації повітряного судна" після аварії літака L-410 в Татарстані. Слідчі перевіряють версію перевантаження. Відповідно до технічної документації, максимальне завантаження цього судна – 19 пасажирів, але на борту перебувало 20 пасажирів. Згідно льотної інструкції, якщо в літаку летять парашутисти, то його завантаження ще менше.
Нагадаємо, в серпні в Росії впало п'ять літаків. Останній, Су-24, через відмову техніки розбився в 95 км від Пермі.