Американец по ошибке отсидел 37 лет и подал в суд на детективов и судебного дантиста

Мужчина вышел из тюрьмы благодаря проекту "Невиновность", задача которого — освободить осужденных по ошибке людей.

56-летний Роберт ДюБуаз, житель города Тампа в штате Флорида в США, отсидел за изнасилование и убийство, якобы совершенное в 1983 году, 37 лет. Однако ни в одном из этих преступлений он невиновен, что доказала экспертиза ДНК с места преступления, сделанная спустя почти четыре десятилетия после убийства, сообщает ABC.

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Теперь Роберт намерен отсудить компенсацию у властей Тампы, четырех детективов, которые проводили расследование, и судебного дантиста за использование в качестве доказательства его вины непроверенной улики, коей стал сомнительный след от укуса на теле жертвы.

"Единственным вещественным доказательством причастности мистера ДюБуаза было сфабрикованное доказательство "укуса", который якобы соответствовал нанесенной ДюБуазом травме на теле жертвы. На самом деле травма жертвы вовсе не была следом укуса человека", – написал в федеральном иске адвокат Центра защиты прав человека Дэниел Маршалл.

Отпечаток "зубов" с тела жертвы следователи получили, создав слепок раны с помощью пчелиного воска. По этому поводу в документах адвокатов говорится, что воск не был признанным методом определения следов зубов в делах об убийствах и использовался "только потому, что другой офицер полицейского управления Тампы на стороне занимался медовым бизнесом".

Кроме того, в иске утверждается, что следователи вступили в сговор с информаторами тюрьмы, чтобы ложно обвинить ДюБуаза в убийстве Грэмс, и совершили ряд нарушений при расследовании. Сам же ДюБуаз, утверждают юристы, никогда ни перед кем не признавался и настаивал на своей невиновности.

Полная сумма иска пока не разглашается, но, по предварительным данным, защита ДюБуаза запросила $1,85 млн от законодательного собрания штата.

В 1983 году тогда еще 18-летнего Роберта приговорили к смертной казни за то, что он якобы сделал с 19-летней местной жительницей Барбарой Грэмс. Девушка была изнасилована и избита до смерти, когда возвращалась домой с работы в ресторане 19 августа 1983 года. Следователи сразу же сосредоточились на ДюБуазе после того, как сотрудник заправке через дорогу от места, где было найдено тело Грэмс, сообщил полиции, что три "мальчика" по имени Роберт, Бо и Рэй "создавали проблемы" в этом районе.

Однако затем приговор изменили на пожизненное заключение. ДюБуаз до конца дней провел бы в тюрьме, если бы в прошлом году не были проверено ДНК с места преступления, доказавшее, что он не причастен к совершенному. Это стало возможным, благодаря рассмотрению дела прокуратурой округа Хиллсборо и проектом "Невиновность", работающим по всей стране, чтобы освободить осужденных по ошибке людей. В августе 2020-го мужчину освободили из заключения.

[ + – ] Роберт ДюБуаз почти 40 лет провел в тюрьме за преступление, которого не совершал

Напомним, в прошлом году из тюрьмы в Чикаго вышел преступник вместо другого заключенного, просто прикрыв лицо маской. 21-летний Жак Скотт выдал себя за 28-летнего Квентина Хендерсона, которого должны были выпустить из тюрьмы под залог в $ 50 тыс.