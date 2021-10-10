Американець помилково відсидів 37 років і подав до суду на детективів і судового дантиста

Чоловік вийшов з в'язниці завдяки проекту "Невинність", завдання якого – звільнити засуджених помилково людей.

56-річний Роберт ДюБуаз, житель міста Тампа в штаті Флорида в США, відсидів за згвалтування і вбивство, нібито скоєні в 1983 році, 37 років. Однак ні в одному з цих злочинів він не винен, що довела експертиза ДНК з місця злочину, зроблена через майже чотири десятиліття після вбивства, повідомляє ABC.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Тепер Роберт має намір відсудити компенсацію у влади Тампи, чотирьох детективів, які проводили розслідування, і судового дантиста за використання як доказу його провини неперевіреного доказу, яким став сумнівний слід від укусу на тілі жертви.

"Єдиним речовим доказом причетності містера ДюБуаза був сфабрикований доказ "укусу", який нібито відповідав нанесеній ДюБуазом травмі на тілі жертви. Насправді травма жертви зовсім не була слідом укусу людини", – написав у федеральному позові адвокат Центру захисту прав людини Деніел Маршалл.

Відбиток "зубів" з тіла жертви слідчі отримали, створивши зліпок рани за допомогою бджолиного воску. З цього приводу в документах адвокатів йдеться, що віск не був визнаним методом визначення слідів зубів у справах про вбивства і використовувався "тільки тому, що інший офіцер поліцейського управління Тампи на стороні займався медовим бізнесом".

Крім того, в позові стверджується, що слідчі вступили в змову з інформаторами в'язниці, щоб помилково звинуватити ДюБуаза у вбивстві Гремс, і скоїли ряд порушень під час розслідування. Сам же ДюБуаз, стверджують юристи, ніколи ні перед ким не зізнавався і наполягав на своїй невинуватості.

Повна сума позову поки не розголошується, але, за попередніми даними, захист ДюБуаза вимагає $1,85 млн від законодавчих зборів штату.

У 1983 році тоді ще 18-річного Роберта засудили до смертної кари за те, що він нібито зробив із 19-річною місцевою мешканкою Барбарою Гремс. Дівчина була згвалтована і побита до смерті, коли поверталася додому з роботи в ресторані 19 серпня 1983 року. Слідчі одразу ж зосередилися на ДюБуазі після того, як співробітник заправки через дорогу від місця, де було знайдено тіло Гремс, повідомив поліції, що три "хлопці" на ім'я Роберт, Бо і Рей "створювали проблеми" в цьому районі.

Однак потім вирок змінили на довічне ув'язнення. ДюБуаз до кінця днів провів би в тюрмі, якби торік не було перевірено ДНК з місця злочину, яке довело, що він не причетний до скоєного. Це стало можливим, завдяки розгляду справи прокуратурою округу Хіллсборо і проектом "Невинність", які працюють по всій країні, щоб звільнити засуджених помилково людей. У серпні 2020-го чоловіка випустили з ув'язнення.

[ + – ] Роберт ДюБуаз майже 40 років провів у в'язниці за злочин, якого не скоював

Нагадаємо, минулого року з в'язниці в Чикаго вийшов злочинець замість іншого ув'язненого, просто прикривши обличчя маскою. 21-річний Жак Скотт видав себе за 28-річного Квентіна Хендерсона, якого повинні були випустити з-за грат під заставу в $ 50 тис.