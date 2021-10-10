США возобновили лотерею по выдаче виз Green Card для иммигрантов

По результатам нового розыгрыша власти Соединенных Штатов планируют выдать 55 тысяч иммиграционных виз.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о возобновлении лотереи по выдаче грин-карт для иностранных граждан со всего мира. Об этом сообщает VOA.

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В частности, стартовала регистрация на лотерею в 2023 году, по результатам которой власти США планируют выдать 55 тысяч Green Card.

Заявление администрации Байдена о возобновлении лотереи появилось на фоне судебных исков к правительству США от прошлых победителей грин-карт, которые из-за пандемии COVID-19 и медленной обработке данных до сих пор не получили документы, разрешающие въезд на территорию Штатов.

Представитель Госдепартамента предупредил, что победа человека в лотерее не гарантирует получение визы.

"Победа в лотерее не гарантирует, что вы получите визу или пройдете собеседование на получение визы. Победа в лотерее просто означает, что человек имеет право участвовать в программе получения иммиграционных виз", — сказано в письменном комментарии чиновника Госдепа.

На сегодняшний день право получения иммиграционной визы не переносится на следующий год, а весь процесс по избранию победителей и предоставлению документов должен быть завершен за один календарный год.

На брифинге, который состоялся 8 октября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что сейчас есть проблемы с обработкой данных иммигрантов, желающих получить грин-карты.

Журналист отметила, что в одном месяце были утеряны 80 тысяч заявок на получение Green Card, а миллионы людей продолжают ждать выдачи документов, разрешающих въезд в США, на что Джен Псаки ответила: "Президент также абсолютно хочет устранить задержки в системе обработки грин-карт".

Программа Diversity Visa по выдаче виз проводится с 1990 года и каждый год отбирает около 50 тысяч иммигрантов. Чтобы получить визу для въезда в США, необходимо обладать определенным уровнем образования и владения английским языком, подать соответствующую заявку на сайте Госдема, и во время собеседования доказать отсутствие намерения "сидеть на шее" у американского государства.

Ранее Фокус рассказывал, что Трамп приостанавливал выдачу ряда рабочих виз до конца 2020 года. Ограничения коснулись и тех граждан, которые приезжают в США по программе Green Card.

Также Фокус публиковал статистику по отказам украинцам в предоставлении гостевой визы для въезда в США.