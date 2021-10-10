США відновили лотерею з видачі віз Green Card для іммігрантів

За результатами нового розіграшу влада Сполучених Штатів планує видати 55 тисяч імміграційних віз.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про відновлення лотереї з видачі грін-карт для іноземних громадян з усього світу. Про це повідомляє VOA.

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Зокрема, стартувала реєстрація на лотерею в 2023 році, за результатами якої влади США планують видати 55 тисяч Green Card.

Заява адміністрації Байдена про відновлення лотереї з'явилося на тлі судових позовів до уряду США від минулих переможців грін-карт, які через пандемію COVID-19 і повільну обробку даних до сих пір не отримали документи, що дозволяють в'їзд на територію Штатів.

Представник Держдепартаменту попередив, що перемога людини в лотереї не гарантує отримання візи.

"Перемога в лотереї не гарантує, що ви отримаєте візу або пройдете співбесіду на отримання візи. Перемога в лотереї просто означає, що людина має право брати участь в програмі отримання імміграційних віз", — сказано в письмовому коментарі чиновника Держдепу.

На сьогоднішній день право отримання імміграційної візи не переноситься на наступний рік, а весь процес з обрання переможців і надання документів повинен бути завершений за один календарний рік.

На брифінгу, який відбувся 8 жовтня, прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі визнала, що зараз є проблеми з обробкою даних іммігрантів, бажаючих отримати грін-карти.

Журналіст зазначила, що в одному місяці було втрачено 80 тисяч заявок на отримання Green Card, а мільйони людей продовжують чекати видачі документів, що дозволяють в'їзд в США, на що Джен Дженніфер Псакі відповіла: "Президент також абсолютно хоче усунути затримки в системі обробки грін-карт" .

Програма Diversity Visa з видачі віз проводиться з 1990 року і щороку відбирає близько 50 тисяч іммігрантів. Щоб отримати візу для в'їзду до США, необхідно мати певний рівень освіти і володіння англійською мовою, подати відповідну заявку на сайті Держдепу, і під час співбесіди довести відсутність наміру "сидіти на шиї" у американської держави.

Раніше Фокус розповідав, що Трамп припиняв видачу ряду робочих віз до кінця 2020 року. Обмеження торкнулися і тих громадян, які приїжджають до США за програмою Green Card.

Також Фокус публікував статистику по відмовам українцям у наданні гостьової візи для в'їзду до США.