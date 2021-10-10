Российского ученого и его семью задержали в Болгарии и обвинили в шпионаже

Подозреваемый в шпионаже Сергей Зоненко находится в стране восемь лет, на протяжении которых занимался разработкой боеприпасов и работал на заводе "Арсенал".

Окружной суд болгарского города Стара-Загора отправил под стражу российского ученого и двух граждан Литвы, которых спецслужбы обвиняют в промышленном шпионаже. Об этом пишет местное издание Монитор.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным болгарских журналистов, обвинения в шпионаже предъявлены российскому ученому-оружейнику Сергею Зоненко, его супруге Ольге и сыну Вениамину.

Суд оставил подозреваемых в промышленном шпионаже под арестом, хотя адвокат настаивал на домашнем аресте или подписке о невыезде. Фемида избрала более жесткую меру пресечения в отношении Сергея Зоненко, его жены и сына, чтобы обвиняемые "не смогли скрыть или уничтожить улики".

60-летний российский ученый Сергей Зоненко уже восемь лет проживает в Болгарии. Все это время он занимался разработкой боеприпасов и работал на заводе "Арсенал", где отвечал за направление "кумулятивные боеприпасы".

Семья ученого Сергея Зоненко была задержана правоохранителями на границе с Грецией. Спецоперацию провели после того, как с завода пропала документация и некоторые изделия.

Болгарские журналисты отмечают, что Сергей Зоненко, его супруга Ольга и сын Вениамен вместе работали на заводе "Арсенал". В их автомобиле на КПП Кулата силовики обнаружили предметы и документы, содержащие конфиденциальную информацию о частной компании.

Подозреваемые в промышленном шпионаже с 17 сентября находились в отпуске, из которого не вернулись на работу в "Арсенал".

Ранее Фокус сообщал, что в Германии также задержали российского ученого по обвинению в шпионаже. Подозреваемым в работе на спецслужбы РФ оказался Ильнур Нагаев, который работал ассистентом на факультете машиностроения в Аугсбургском университете.

Также Фокус рассказывал, что в Дании осудили россиянина, шпионившего в пользу спецслужб РФ. По данным следствия, иностранец на протяжении нескольких лет получал от российской разведки деньги за собранную информацию о Техническом университете и одной из компаний Дании.