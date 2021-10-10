Російського вченого і його сім'ю затримали в Болгарії та звинуватили в шпигунстві

Підозрюваний у шпигунстві Сергій Зоненко знаходиться в країні вісім років, протягом яких займався розробкою боєприпасів і працював на заводі "Арсенал".

Окружний суд болгарського міста Стара-Загора відправив під варту російського вченого і двох громадян Литви, яких спецслужби звинувачують в промисловому шпигунстві. Про це пише місцеве видання Монітор.

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За даними болгарських журналістів, звинувачення в шпигунстві пред'явлені російському вченому-зброяру Сергію Зоненку, його дружині Ользі та синові Веніаміну.

Суд залишив підозрюваних в промисловому шпигунстві під арештом, хоча адвокат наполягав на домашньому арешті або підписці про невиїзд. Феміда обрала більш жорсткий запобіжний захід у відношенні Сергія Зоненка, його дружини і сина, щоб обвинувачені "не змогли приховати або знищити докази".

60-річний російський вчений Сергій Зоненко вже вісім років проживає в Болгарії. Весь цей час він займався розробкою боєприпасів і працював на заводі "Арсенал", де відповідав за напрямок "кумулятивні боєприпаси".

Сім'я вченого Сергія Зоненка була затримана правоохоронцями на кордоні з Грецією. Спецоперацію провели після того, як з заводу пропала документація і деякі вироби.

Болгарські журналісти відзначають, що Сергій Зоненко, його дружина Ольга і син Веніамен разом працювали на заводі "Арсенал". В їхньому автомобілі на КПП Кулата силовики виявили предмети і документи, що містять конфіденційну інформацію про приватну компанію.

Підозрювані в промисловому шпигунстві з 17 вересня перебували у відпустці, з якої не повернулися на роботу в "Арсенал".

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині також затримали російського вченого за звинуваченням у шпигунстві. Підозрюваним у роботі на спецслужби РФ виявився Ільнур Нагаєв, який працював асистентом на факультеті машинобудування в Аугсбургском університеті.

Також Фокус розповідав, що в Данії засудили росіянина, який шпигував на користь спецслужб РФ. За даними слідства, іноземець упродовж кількох років отримував від російської розвідки гроші за зібрану інформацію про Технічний університет і одну з компаній Данії.