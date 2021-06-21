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У Німеччині затримали російського вченого за підозрою у шпигунстві для спецслужби РФ

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Фото: скриншот | Ільнур Нагаєв

За інформацією журналіста з Bellingcat, мова про Ільнура Нагаєва, який працював асистентом на факультеті машинобудування в Аугсбурзькому Університеті.

Генеральна прокуратура Німеччини затримала громадянина Російської Федерації Ільнура Н. Німецькі правоохоронці підозрюють його в шпигунстві на користь російської секретної служби. Про це в понеділок, 21 червня, повідомляє прес-служба Генпрокуратури ФРН.

За інформацією правоохоронців, затриманий працював на спецслужбу РФ з жовтня 2020 року.

Генпрокуратура ФРН повідомляє, що Ільнур Н. працював науковим співробітником науково-технічної кафедри в одному з німецьких університетів. За інформацією силовиків, у період з жовтня 2020 року по червень 2021 року він як мінімум три рази зустрічався з представником секретної служби РФ, і принаймні двічі передавав йому отримані у ВНЗ відомості за грошову винагороду.

Відзначається, що з 19 червня росіянин перебуває в попередньому увʼязненні. За його місцем проживання і на роботі були проведені обшуки.

На поточний момент офіційні особи РФ ніяк не коментували заяву Генпрокуратури ФРН.

Христо Грозєв, журналіст-розслідувач організації Bellingcat, написав на своїй сторінці в Twitter, що затриманий росіянин, імовірно, працював науковим асистентом на факультеті машинобудування в Аугсбурзькому Університеті. За інформацією Грозєва, до 2013 року цей же громадянин РФ працював у Російській академії наук.

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Христо Грозєв про затриманого Генпрокуратурою ФРН російському вченому
Фото: скриншот

Також розслідувач зазначив, що інформацію про Ільнура Н., ймовірно, прибрали зі сторінки факультету Аугсбурзького Університету, проте в кеші Google збереглися його дані. Там він був підписаний як Ільнур Нагаєв.

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Картка Ільнура Нагаєва на сторінці Аугсбурзького Університету
Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно через підозри в причетності до вибухів складів у Врбіце і шпигунстві на користь РФ з Чехії вислали практично всіх російських дипломатів. Влада країни вирішила скоротити кількість співробітників посольства Росії до пʼяти осіб.

Наприкінці березня Італія вислала з країни двох російських дипломатів за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

У середині березня спецслужби Болгарії затримали декількох людей за підозрою у шпигунстві на користь РФ. Серед них були співробітники Міноборони та військової розвідки Болгарії.

У травні суд в Данії засудив до тюремного увʼязнення громадянина РФ за шпигунство на користь російських розвідслужб.