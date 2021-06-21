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В Германии задержали российского ученого по подозрению в шпионаже для спецслужбы РФ

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Фото: скриншот | Ильнур Нагаев

По информации журналиста из Bellingcat, речь об Ильнуре Нагаеве, который работал ассистентом на факультете машиностроения в Аугсбургском Университете.

Генеральная прокуратура Германии задержала гражданина Российской Федерации Ильнура Н. Немецкие правоохранители подозревают его в шпионаже в пользу российской секретной службы. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры ФРГ.

По информации правоохранителей, задержанный работал на спецслужбу РФ с октября 2020 года.

Генпрокуратура ФРГ сообщает, что Ильнур Н. работал научным сотрудником научно-технической кафедры в одном из немецких университетов. По информации силовиков, в период с октября 2020 года по июнь 2021 года он как минимум три раза встречался с представителем секретной службы РФ, и по крайней мере дважды передавал ему полученные в ВУЗе сведения за денежное вознаграждение.

Отмечается, что с 19 июня россиянин находится в предварительном заключении. По его месту жительства и на работе были произведены обыски.

На текущий момент официальные лица РФ никак не комментировали заявление Генпрокуратуры ФРГ.

Христо Грозев, журналист-расследователь организации Bellingcat, написал на своей странице в Twitter, что задержанный россиянин, предположительно, работал научным ассистентом на факультете машиностроения в Аугсбургском Университете. По информации Грозева, до 2013 года этот же гражданин РФ работал в Российской академии наук.

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Христо Грозев о задержанном Генпрокуратурой ФРГ российском ученом
Фото: скриншот

Также расследователь отметил, что информацию об Ильнуре Н., вероятно, удалили со страницы факультета Аугсбургского Университета, однако в кеше Google сохранились его данные. Там он был подписан как Ильнур Нагаев.

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Карточка Ильнура Нагаева на странице Аугсбургского Университета
Фото: скриншот

Напомним, недавно из-за подозрений в причастности ко взрывам складов во Врбице и шпионаже в интересах РФ из Чехии выслали практически всех российских дипломатов. Власти страны решили сократить количество сотрудников посольства России до пяти человек.

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В мае суд в Дании приговорил к тюремному сроку жившего в стране гражданина РФ за шпионаж в интересах российских разведслужб.