США назвали переговоры с Талибаном "профессиональными и открытыми" после встречи в Катаре

Талибы попросили отделять гуманитарную помощь от политики, в то время как США сосредоточились на проблемах безопасности, терроризма и безопасного выезда из страны.

В минувшие выходные в столице Катара Дохе прошли переговоры американской делегации с представителями Талибана, сообщает CNN.

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Это была первая подобная встреча после вывода американских войск из Афганистана в конце августа. Делегация США сосредоточила внимание на проблемах безопасности и терроризма, а также подняла вопрос о возможности безопасного переезда для граждан США, других иностранных граждан и их афганских партнеров, сообщается в отчете Госдепартамента. Помимо прочего, обсуждались вопросы прав человека, в частности, участие женщин и девочек в жизни афганского общества.

В субботу глава пресс-службы Талибана Забихулла Муджахид в своем интервью сказал, что на встрече затрагивались вопросы, связанные с гуманитарной помощью и что обсуждение будет продолжено.

Сухаил Шахин, посол Афганистана в ООН, представляющий талибов, назвал эту встречу хорошей. Он отметил, что стороны подробно обсудили политические вопросы и что Исламский Эмират Афганистан считает неукоснительное выполнение Мирного соглашения в Дохе лучшим способом решения проблем, а также что следует отделять гуманитарную помощь от политики.

Представители Госдепартамента объяснили, что на этой встрече не затрагивался вопрос о признании или легитимности нового афганского правительства.

"Любая легитимность зависит от собственных действий талибов, а выводы о руководстве Талибана будут сделаны по их действиям, а не только по его словам", — объясняют американские чиновники.

Ранее Фокус сообщал, что в Афганистане возобновятся казни и отсечения рук. Один из основателей Талибана заявил, что жестокие наказания будут проводиться вновь, хотя, возможно, и непублично.