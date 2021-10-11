США назвали переговори з Талібаном "професійними і відкритими" після зустрічі в Катарі

Таліби попросили відокремлювати гуманітарну допомогу від політики, в той час як США зосередилися на проблемах безпеки, тероризму та безпечного виїзду з країни.

У минулі вихідні в столиці Катару Досі пройшли переговори американської делегації з представниками Талібану, повідомляє CNN.

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Це була перша подібна зустріч після виведення американських військ з Афганістану наприкінці серпня. Делегація США зосередила увагу на проблемах безпеки і тероризму, а також порушила питання про можливість безпечного переїзду для громадян США, інших іноземних громадян та їхніх афганських партнерів, повідомляється в звіті Держдепартаменту. Крім іншого, обговорювалися питання прав людини, зокрема, участь жінок і дівчаток у житті афганського суспільства.

У суботу глава пресслужби Талібану Забіхула Муджахід у своєму інтерв'ю сказав, що на зустрічі порушувалися питання, пов'язані з гуманітарною допомогою і що обговорення буде продовжене.

Суха Шахін, посол Афганістану в ООН, який представляє талібів, назвав цю зустріч хорошою. Він зазначив, що сторони детально обговорили політичні питання і що Ісламський Емірат Афганістан вважає неухильне виконання Мирної угоди в Досі найкращим способом вирішення проблем, а також що варто відокремлювати гуманітарну допомогу від політики.

Представники Держдепартаменту пояснили, що на цій зустрічі не порушувалося питання про визнання або легітимності нового афганського уряду.

"Будь-яка легітимність залежить від власних дій талібів, а висновки про керівництво Талібану будуть зроблені за їхніми діями, а не тільки за його словами", — пояснюють американські чиновники.

Раніше Фокус повідомляв, що в Афганістані відновляться кари і відсікання рук. Один із засновників Талібану заявив, що жорстокі покарання будуть проводитися знову, хоча, можливо, і не публічно.