Российские шпионы выкрали формулу вакцины AstraZeneca для разработки Sputnik V - СМИ

Российские разработчики отвергают обвинения журналистов, указывая на тот факт, что обе вакцины разработаны на разных платформах.

Британская служба безопасности высказала подозрение в отношении российских спецслужб, которые могли похитить формулу вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca, на основе которой был якобы создан препарат "Спутник V". О новых доказательствах российского шпионажа в Великобритании сообщает издание The Sun.

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Журналисты ссылаются на собственные источники в британских спецслужбах, которые якобы владеют доказательствами того, что российские шпионы украли важную информацию о разработке вакцины AstraZeneca.

Когда стало известно об утечке информации

Первые подозрения были озвучены в 2020 году. Тогда Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) опубликовал информационное сообщение, в котором подробно описывается деятельность некой хакерской группы APT29. По оценке NCSC, эта группа, еще известна как "Герцоги", наверняка действовала как часть российских спецслужб. Директор NCSC Пол Чичестер указал на то, что деятельность российских хакеров нацелена на организации, занимающиеся разработкой вакцины против коронавируса.

"Мы осуждаем эти гнусные нападения на тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса",- отметил Чисестер.

Теперь же, как утверждают журналисты The Sun, специалисты по безопасности уверены, что формула вакцины AstraZeneca была украдена, поскольку в "Спутнике" используется аналогичная технология, что и в препарате из Оксфорда.

Комментарии официальных лиц

Парламентарии Великобритании на фоне публикации дали несколько комментариев. Так, член парламента от партии Тори Боб Сили, эксперт по российским делам, сказал, что "нужно серьезно заняться российским и китайским шпионажем", а Министр внутренних дел Дамиан Хиндс отметил, что люди живут в мире, где существует и промышленный и экономический шпионаж.

"Постоянно находятся иностранные государства, которые хотели бы заполучить в свои руки секретную информацию, включая иногда коммерческие секреты",— отметил министр.

Однако официальные власти Великобритании пока не прокомментировали публикацию The Sun.

В свою очередь, российская сторона в лице пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, прокомментировала статью, назвав издание The Sun ненаучной газетой.

"Газета The Sun — очень известная, глубоко не научная газета. Так мы и относимся к этим публикациям", — сказал представитель Кремля.

Также было опубликовано заявление команды "Sputnik V", в котором говорится, что статья британского таблоида "не имеет никакого научного смысла, поскольку Sputnik V и AstraZeneca используют разные платформы". По словам сотрудников, Sputnik V основан на хорошо изученной аденовирусной платформе человека, в то время как AstraZeneca использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе, а не человеческий вектор, используемый в Sputnik V.

Производсво AstraZeneca в Росии

Ранее Фокус писал о том, что агентство ТАСС сообщало о запуске процесса производства вакцины AstraZeneca на мощностях российской фармацевтической компанией "Р-Фарм". По словам Генерального директора "Р-Фарм" Василия Игнатьева, производство лицензировано и направлено только на экспорт, поскольку внутренний рынок обеспечен вакциной "Спутник" в полном объеме. Вакцина AstraZeneca в России будет производиться под торговой маркой "Р-Кови".