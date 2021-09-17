В России начали производить вакцину AstraZeneca

Прививка от COVID-19 будет производиться под торговой маркой "Р-Кови". Подобное лицензионное производство уже осуществляется в Индии, где препарат выпускают под названием Covishield.

В России запустили процесс производства вакцины от коронавируса, разработанной специалистами Оксфордского университета и компанией AstraZeneca. Препарат будет выпускаться российской фармацевтической компанией "Р-Фарм". Об этом сообщает ТАСС

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Вакцина AstraZeneca в России будет производиться под торговой маркой "Р-Кови". Это лицензионное производство по уже существующему аналогичному проекту AstraZeneca в Индии — там ее вакцина производится под названием Covishield.

По словам Генерального директора "Р-Фарм" Василия Игнатьева, компания планирует ежемесячно выпускать несколько сотен тысяч доз вакцины AstraZeneca. Он обратил внимание на то, что вакцину производят исключительно для экспорта, поскольку внутренний рынок полностью обеспечен российскими препаратами.

"В России уже производятся иностранные вакцины, на "Р-Фарм. AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты. Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме", — сказал он.

Гендиректор также отметил, что наибольший интерес к вакцине сейчас проявляют страны Персидского залива.

О совместном проекте AstraZeneca и "Р-Фарм" было известно еще в июле этого года. Глава Минпромторга Денис Мантуров тогда сообщал о том, что на первом этапе сотрудничества речь идет исключительно об экспортных поставках. Будет ли британский препарат производиться для внутреннего рынка Мантуров не уточнил. Также известно, что существует еще один проект двух компаний, в рамках которого проходят клинические испытания комбинированной вакцины, состоящей из двух компонентов — вакцины AstraZeneca и одного из двух компонентов российского "Спутника V".

Ранее мы сообщали, в Украине остались неиспользованными 3 миллиона доз AstraZeneca, которые имеют срок годности до октября 2021 года.

В марте этого года Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба сказал, что украинцы не получат доступ к российскому препарату "Спутник V", поскольку Россия использует его, как "гибридное оружие и инструмент политического влияния".