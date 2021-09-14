В Украине могут не успеть использовать вакцину AstraZeneca до конца ее срока годности - KSE

Всего неиспользованными на данный момент остаются около 3 миллиона доз препарата. Государство может принять решение о передаче вакцины другим странам.

В Украине может испортиться вакцина AztraZeneca, если темпы вакцинации не будут усилены. По состоянию на 8 сентября в стране остаются неиспользованными около 3 млн доз прививки. Их срок годности заканчивается в конце октября-ноября. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель Центр экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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"Из всех завезенных в Украину доз вакцины (AstraZeneca) использовано 38%. (Однако) показательным является то, что с начала августа в Украину поставили более 3 миллионов вакцины. Эту вакцину Украина получила в качестве гуманитарной помощи, бесплатно", — сказал Ганиченко.

По его словам, вакцинация AstraZeneca в Украине предельно низкая — около 10 тысяч доз в сутки. Если темпы не ускорят, запас прививок не успеют использовать до конца срока годности. По мнению аналитиков, чтобы порчи препаратов не произошло, необходимо ежедневно вводить по 45 тысяч уколов в сутки — то есть, увеличить темпы в 5 раз.

Эксперты полагают, что у государства есть несколько способов решения этой проблемы:

Передача вакцины другим странам

Общее увеличение объемов иммунизации путем введения обязательных прививок для отдельных групп населения и послабления карантина для получивших прививку

Вакцинация AstraZeneca должна быть ускорена

Ганиченко утверждает, что последнее решение может быть реализовано по-разному. Один из способов — вводить первую AstraZeneca, а вторую Pfizer/Moderna или вводить первую дозу препарата от Sinovac, а вторую AstraZeneca. Также власти могут начать вводить третью бустерную дозу AstraZeneca. Помимо этого есть возможность ограничить использование других препаратов.

"Решение по вакцине AstraZeneca необходимо принимать уже сейчас. Не так важно, каким путем пойдет государство, но важно что решение было принято как можно скорее", — добавил эксперт.

[ + – ] Доклад об истечении срока годности препарата AstraZeneca

Напомним, в марте этого года тогдашний главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что медики утилизировали 200 доз вакцины из-за истечения срока годности.

Также Фокус сообщал, что в США сложилась подобная ситуация с препаратом Johnson&Johnson — тогда речь шла о нескольких миллионах уколов.