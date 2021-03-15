В Украине уже выброшено около 200 доз вакцины, – Ляшко

С начала кампании по вакцинации сделано около 53 тыс. прививок. Срок годности закупленных 500 тыс. доз препарата истекает 23 июня.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что в ходе вакцинации в Украине не будут применяться испорченные препараты, такие дозы подлежат списанию. Об этом он сказал в интервью изданию "УП. Жизнь"

Вакцина может быть испорчена из-за нарушения температурного режима хранения, могут быть разбиты флаконы с нею. Но главный риск потерь возникает из-за того, что вакцина поставляется в 10-дозовых флаконах. После их вскрытия, вся вакцина должна быть введена пациентам в течение нескольких часов.

По его словам, медики делают все, чтобы вакцина использовалась эффективно. Но в любых флаконах, которые рассчитаны на несколько доз, есть так называемый "коэффициент разлива". При этом экономически обоснованно открывать такой флакон для вакцинации двух или трех человек. "Все остальные дозы могут быть утилизированы", – сказал Ляшко.

По его словам, с начала кампании вакцинации в Украине уже утилизировано (по разным причинам) 199 доз.

Напомним, для того, чтобы минимизировать потери вакцины, в Украине разрешили вакцинировать людей не из приоритетного списка первого этапа. В частности, остаточные дозы могут использовать для вакцинации общественных деятелей и лидеров мнений.

В Украине 2018 человек были привиты против COVID-19 за сутки 14 марта. С начала кампании привиты 53 155 человек, все они получили первую дозу вакцины. Такие данные приводит Минздрав.

В воскресенье, 14 марта, было сделано на 1578 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию проводили 58 мобильных бригад. Больше всего прививок было сделано в Донецкой области – 260 прививок, а за весь период прививочной кампании – также в Донецкой области – 5 044.

Для сравнения: в пятницу, 12 марта было сделано на 445 прививок больше, чем сутками ранее. Работала 161 мобильная бригада, больше всего прививок сделали в Киевской области – 690.

12 марта в Киеве сделали 340 прививок, а в субботу и воскресенье, согласно данным Минздрава, прививки в столице вообще не делались.

В Украине пожилых и маломобильных людей будут вакцинировать от коронавируса на дому. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, в стране нет никаких ограничений по возрасту для вакцинации, поэтому после медиков прививать начнут пенсионеров. Последние составляют одну из основных групп риска при COVID-19.

Кампания вакцинации в Украине продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы сохранятся, почти 40% доз вакцины CoviShield могут не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.