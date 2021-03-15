В Україні вже викинуто близько 200 доз вакцини, — Ляшко

За два тижні кампанії вакцинації зроблено близько 53 тис. щеплень. Термін придатності закуплених 500 тис. доз вакцини закінчується 23 червня.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив, що в ході вакцинації в Україні не будуть застосовуватися зіпсовані препарати, такі дози підлягають списанню. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "УП. Життя"

Вакцина може бути зіпсована через порушення температурного режиму зберігання, можуть бути розбиті флакони з нею. Але головний ризик втрат виникає через те, що вакцина поставляється в 10-дозових флаконах. Після їхнього розкриття вся вакцина повинна бути введена пацієнтам протягом декількох годин.

За його словами, медики роблять усе, щоб вакцина використовувалася ефективно. Але в будь-яких флаконах, які розраховані на декілька доз, є так званий "коефіцієнт розливу". При цьому економічно обгрунтовано відкривати такий флакон для вакцинації двох або трьох осіб. "Усі інші дози можуть бути утилізовані", — сказав Ляшко.

За його словами, з початку кампанії вакцинації в Україні вже утилізовано (з різних причин) 199 доз.

Нагадаємо: для того, щоб мінімізувати втрати вакцини, в Україні дозволили вакцинувати людей не з пріоритетного списку першого етапу. Зокрема, залишкові дози можуть використовувати для вакцинації громадських діячів і лідерів думок.

В Україні 2018 чоловік були щеплені проти COVID-19 за добу 14 березня. З початку кампанії щеплені 53 155 осіб, усі вони отримали першу дозу вакцини. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

У неділю, 14 березня, було зроблено на тисяча п'ятсот сімдесят вісім щеплень менше, ніж за попередню добу. Вакцинацію проводили 58 мобільних бригад. Найбільше щеплень було зроблено в Донецькій області — 260 щеплень, а за весь період прищеплювальної кампанії — також у Донецькій області — 5 044.

Для порівняння: у п'ятницю, 12 березня було зроблено на 445 щеплень більше, ніж добою раніше. Працювала 161 мобільна бригада, найбільше щеплень зробили в Київській області — 690.

12 березня в Києві зробили 340 щеплень, а в суботу та неділю, згідно з даними МОЗ, щеплення в столиці взагалі не робилися.

В Україні літніх і маломобільних людей будуть вакцинувати від коронавірусу вдома. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, у країні немає ніяких обмежень за віком для вакцинації, тому після медиків прищеплювати почнуть пенсіонерів. Останні становитимуть одну з основних груп ризику при COVID-19.

Кампанія вакцинації в Україні просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи збережуться, майже 40% доз вакцини CoviShield можуть не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила в Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.